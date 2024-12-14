Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 14 грудня 2024 року

Виробництво металу. Фото: eurometal.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — це один із найпоширеніших металів на Землі, який відіграє важливу роль у сучасній промисловості та повсякденному житті. Завдяки своїм унікальним властивостям, таким як легкість, міцність та стійкість до корозії, алюміній знайшов широке застосування у різних галузях, від авіації та автомобілебудування до пакування та електроніки. Крім того, як і всі кольорові метали, алюміній досить дорого коштує на пунктах приймання металобрухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 14 грудня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — найпоширеніший метал у земній корі, що становить близько 8% маси твердої поверхні планети. По поширеності він поступається лише кремнію.

Вперше алюміній був виділений в 1825 данський хіміком Хансом Крістіаном Ерстедом. До цього часу цей метал вважався рідкісним та цінним, вартість якого перевищувала золото. Ерстед отримав алюміній зі сполуки, відомої як галун.

Однією з основних характеристик алюмінію є висока стійкість до корозії. На поверхні металу утворюється тонка оксидна плівка, що запобігає подальшому окисленню. Ця якість робить алюміній популярним металом у будівельній галузі та у виробництві пакувальних матеріалів.

Також цей метал відрізняється низькою щільністю, що становить близько 2,7 г на кубічний сантиметр, що приблизно втричі менше щільності сталі. Завдяки своїй легкості алюміній активно застосовується в авіаційній та автомобільній промисловостях.

Алюміній можна переробляти нескінченно без втрати його первісних якостей. На переробку цього металу потрібно лише 5% енергії, яка потрібна для виробництва металу з руди, що робить його екологічно вигідним матеріалом.

Яка ситуація з металургією в Україні

Материнська компанія міжнародної групи сталеливарних та гірничодобувних підприємств "Метинвест" оголосила про тимчасову зупинку вугільного об'єкта у селищі Піщане поряд із Покровськом у Донецькій області. Таке рішення було ухвалено через загострення бойових дій та збільшення інтенсивності обстрілів.

На території об'єкта знаходяться вертикальний ствол шахти №3 Покровського шахтоуправління та адміністративні будівлі. Компанія евакуювала основний персонал та їхні сім'ї, гарантуючи їхню безпеку.

Шахта забезпечувала близько половини вуглевидобування в Україні. При цьому решта важливих об'єктів компанії продовжує свою роботу.

Компанія підтримує тісну взаємодію з Покровською військовою адміністрацією та Збройними силами України, відстежуючи ситуацію в районі міста та прилеглої інфраструктури. Подальші рішення щодо функціонування промислових об'єктів залежатимуть від розвитку ситуації лінії фронту.

Ціни на алюміній в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 80 грн;

Вінницька область — від 45 до 85 грн;

Волинська область — 45 до 80 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 70 грн;

Житомирська область — від 40 до 80 грн;

Закарпатська область — від 45 до 75 грн;

Запорізька область — від 40 до 90 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 70 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 70 грн;

Львівська область — від 40 до 70 грн;

Миколаївська область — від 40 до 65 грн;

Одеська область — від 40 до 70 грн;

Полтавська область — від 45 до 70 грн;

Рівненська область — від 45 до 70 грн;

Сумська область — від 40 до 70 грн;

Тернопільська область — від 45 до 70 грн;

Харківська область — від 50 до 85 грн;

Хмельницька область — від 40 до 70 грн;

Черкаська область — від 50 до 80 грн;

Чернівецька область — від 45 до 70 грн;

Чернігівська область — від 45 до 80 грн.

Що ще варто знати українцям

У пункти приймання металобрухту можна здавати також латунь — сплав міді. Хоча ціни на цей матеріал трохи нижчі за вартість міді, вони все одно є досить високими. Латунні вироби можна знайти скрізь у практично у кожному будинку.

Чорні метали також хоче у вас приймуть. Так, за кілограм сталі або чавуну вам не заплатять такі ж гроші, як за кольорові метали, але назбирати велику кількість виробів з чормету значно легше.