Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни arrow

В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

15 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 15 декабря 2024 года
Производство металла. Фото: saint-gobain.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латунь — это металл, сочетающий в себе элегантность золота и прочность стали. Этот уникальный сплав на протяжении веков вдохновлял мастеров и инженеров. Важность латуни заключается, в частности, в высокой способности к переработке. Этот материал можно многократно переплавлять и повторно использовать, что экономически эффективно и экологично.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в декабре.

Читайте также:

Интересные факты о латуни

Латунь широко используется для создания музыкальных инструментов, таких как трубы, тромбоны и тубы. Ее уникальные акустические свойства обеспечивают чистый и яркий звук.

Зажигалки Zippo производятся из гальванизированной латуни, которая славится своей прочностью, долговечностью и стойкостью к коррозии. Эти качества сделали Zippo популярными среди пользователей и коллекционеров по всему миру.

Латунь также важаный сплав в электронике: она применяется для производства электрических контактов и разъемов благодаря отличной проводимости и коррозионной стойкости. Латунные фольга и листы часто используются для создания дорожек на печатных платах, поскольку они обеспечивают хорошую проводимость и высокую стойкость к механическим повреждениям. Кроме того, латунь применяется для изготовления корпусов и экранов, защищающих электронные компоненты от электромагнитных помех.

Сплав латуни с добавлением олова, известный как "морская латунь", используется в судостроении и оборудовании, эксплуатируемом в агрессивных условиях морской воды. Этот материал особенно ценится за стойкость к коррозии в соленой среде.

В современных интерьерах латунь все чаще используется дизайнерами и архитекторами для создания уникальных декоративных элементов. Ее золотистый оттенок и способность приобретать сложные формы делают этот материал идеальным для стильных и долговечных изделий.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По данным пресс-службы "Укрзализныця", в ноябре 2024 года объем перевозок железной и марганцевой руды снизился на 5,5% по сравнению с октябрем — до 2,347 млн тонн. Однако в годовом сравнении этот показатель вырос на 1,2% по сравнению с ноябрем 2023 года, сообщает GMK Center.

Из общего объема экспортных перевозок железной руды 1,346 млн тонн (57,3%) было направлено в морские порты, а 1 млн тонн (42,7%) перевезено через сухопутные переходы.

Перевозка черных металлов на экспорт за ноябрь составила 360 тыс. тонн, что на 5,9% больше чем в октябре, но на 11,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из этого объема 253,2 тыс. тонн (70,3%) отправлено в морские порты, а 106,7 тыс. тонн – через сухопутные переходы.

Всего за ноябрь 2024 года "Укрзализныця" перевезла 13,96 млн. тонн грузов. Это на 7,3% меньше чем в октябре, но на 1,2% больше, чем в ноябре 2023 года.

Цены на латунь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 15 декабря и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 120 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 120 до 190 грн;
  • Волынская область — от 120 до 185 грн;
  • Днепропетровская область — от 135 до 170 грн;
  • Житомирская область — от 120 до 170 грн;
  • Закарпатская область — от 120 до 180 грн;
  • Запорожская область — от 135 до 195 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 120 до 170 грн;
  • Кировоградская область — от 120 до 170 грн;
  • Львовская область — от 120 до 170 грн;
  • Николаевская область — от 120 до 180 грн;
  • Одесская область — от 145 до 190 грн;
  • Полтавская область — от 120 до 170 грн;
  • Ровенская область — от 115 до 165 грн;
  • Сумская область – от 120 до 170 грн;
  • Тернопольская область — от 130 до 185 грн;
  • Харьковская область — от 140 до 190 грн;
  • Хмельницкая область — от 120 до 170 грн;
  • Черкасская область — от 120 до 170 грн;
  • Черновицкая область — от 120 до 170 грн;
  • Черниговская область — от 125 до 180 грн.

Что еще следует знать украинцам

Алюминий также принимают в пунктах приема металлолома. Хотя его цена немного ниже латуни, она все равно остается достаточно высокой и может принести значительный доход. Кроме того, ресайклинг алюминия оказывает положительное влияние на экологию.

Мы также анализировали стоимость других цветных металлов, таких как медь. Ее цена варьируется в зависимости от региона, содержания примесей, объема лома и других факторов. Медь остается одним из самых дорогих металлов в пунктах приема вторсырья.

Украина цены в Украине металлолом латунь металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Проигнорировал три повестки от ТЦК — как суд наказал мужчину

07:30 Штрафуют ли тех, кто не был на учете в ТЦК, но хочет обновиться

07:27 Дания платит 27 000 евро сирийцам за возвращение на родину

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

07:21 В Киевской области женщина убила мужчину — как наказал суд

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

07:10 В Николаеве раздался взрыв

07:01 Потратите несколько минут — как создать ЭЦП в ПриватБанке

06:50 Психическое здоровье украинцев — вызовы реформы Минздрава

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:34 Жизнь без прописки в Украине — какие штрафы предусмотрены

08:02 Проигнорировал три повестки от ТЦК — как суд наказал мужчину

07:30 Штрафуют ли тех, кто не был на учете в ТЦК, но хочет обновиться

07:27 Дания платит 27 000 евро сирийцам за возвращение на родину

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

07:21 В Киевской области женщина убила мужчину — как наказал суд

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

07:10 В Николаеве раздался взрыв

07:01 Потратите несколько минут — как создать ЭЦП в ПриватБанке

06:50 Психическое здоровье украинцев — вызовы реформы Минздрава

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:34 Жизнь без прописки в Украине — какие штрафы предусмотрены

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию