Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 15 декабря 2024 года

Производство металла. Фото: saint-gobain.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это металл, сочетающий в себе элегантность золота и прочность стали. Этот уникальный сплав на протяжении веков вдохновлял мастеров и инженеров. Важность латуни заключается, в частности, в высокой способности к переработке. Этот материал можно многократно переплавлять и повторно использовать, что экономически эффективно и экологично.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в декабре.

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Интересные факты о латуни

Латунь широко используется для создания музыкальных инструментов, таких как трубы, тромбоны и тубы. Ее уникальные акустические свойства обеспечивают чистый и яркий звук.

Зажигалки Zippo производятся из гальванизированной латуни, которая славится своей прочностью, долговечностью и стойкостью к коррозии. Эти качества сделали Zippo популярными среди пользователей и коллекционеров по всему миру.

Латунь также важаный сплав в электронике: она применяется для производства электрических контактов и разъемов благодаря отличной проводимости и коррозионной стойкости. Латунные фольга и листы часто используются для создания дорожек на печатных платах, поскольку они обеспечивают хорошую проводимость и высокую стойкость к механическим повреждениям. Кроме того, латунь применяется для изготовления корпусов и экранов, защищающих электронные компоненты от электромагнитных помех.

Сплав латуни с добавлением олова, известный как "морская латунь", используется в судостроении и оборудовании, эксплуатируемом в агрессивных условиях морской воды. Этот материал особенно ценится за стойкость к коррозии в соленой среде.

В современных интерьерах латунь все чаще используется дизайнерами и архитекторами для создания уникальных декоративных элементов. Ее золотистый оттенок и способность приобретать сложные формы делают этот материал идеальным для стильных и долговечных изделий.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По данным пресс-службы "Укрзализныця", в ноябре 2024 года объем перевозок железной и марганцевой руды снизился на 5,5% по сравнению с октябрем — до 2,347 млн тонн. Однако в годовом сравнении этот показатель вырос на 1,2% по сравнению с ноябрем 2023 года, сообщает GMK Center.

Из общего объема экспортных перевозок железной руды 1,346 млн тонн (57,3%) было направлено в морские порты, а 1 млн тонн (42,7%) перевезено через сухопутные переходы.

Перевозка черных металлов на экспорт за ноябрь составила 360 тыс. тонн, что на 5,9% больше чем в октябре, но на 11,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из этого объема 253,2 тыс. тонн (70,3%) отправлено в морские порты, а 106,7 тыс. тонн – через сухопутные переходы.

Всего за ноябрь 2024 года "Укрзализныця" перевезла 13,96 млн. тонн грузов. Это на 7,3% меньше чем в октябре, но на 1,2% больше, чем в ноябре 2023 года.

Цены на латунь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 15 декабря и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 120 до 170 грн;

Винницкая область — от 120 до 190 грн;

Волынская область — от 120 до 185 грн;

Днепропетровская область — от 135 до 170 грн;

Житомирская область — от 120 до 170 грн;

Закарпатская область — от 120 до 180 грн;

Запорожская область — от 135 до 195 грн;

Ивано-Франковская область — от 120 до 170 грн;

Кировоградская область — от 120 до 170 грн;

Львовская область — от 120 до 170 грн;

Николаевская область — от 120 до 180 грн;

Одесская область — от 145 до 190 грн;

Полтавская область — от 120 до 170 грн;

Ровенская область — от 115 до 165 грн;

Сумская область – от 120 до 170 грн;

Тернопольская область — от 130 до 185 грн;

Харьковская область — от 140 до 190 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 170 грн;

Черкасская область — от 120 до 170 грн;

Черновицкая область — от 120 до 170 грн;

Черниговская область — от 125 до 180 грн.

Что еще следует знать украинцам

Алюминий также принимают в пунктах приема металлолома. Хотя его цена немного ниже латуни, она все равно остается достаточно высокой и может принести значительный доход. Кроме того, ресайклинг алюминия оказывает положительное влияние на экологию.

Мы также анализировали стоимость других цветных металлов, таких как медь. Ее цена варьируется в зависимости от региона, содержания примесей, объема лома и других факторов. Медь остается одним из самых дорогих металлов в пунктах приема вторсырья.