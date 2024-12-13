Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 13 грудня 2024 року

Видобування міді. Фото: krone.at

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — один із перших металів, освоєних людиною, що відіграв важливу роль у розвитку цивілізації. Цей пластичний і легко оброблюваний матеріал з характерним золотисто-рожевим відтінком цінується за свої відмінні провідні властивості. З давніх-давен мідь використовували для створення знарядь праці, прикрас і монет, а в сучасному світі вона знайшла широке застосування в електротехніці, будівництві та багатьох інших сферах. Високий попит на мідь робить її популярним матеріалом для здачі в пункти прийому брухту, де за мідні вироби пропонують дуже привабливі ціни.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 13 грудня.

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Цікаві факти про мідь

Мідь вважається одним із перших металів, освоєних людиною. Археологічні знахідки показують, що її почали використовувати у 8 700 році до нашої ери. Цей метал відіграв важливу роль у розвитку ранніх цивілізацій, ставши основою для створення знарядь праці, прикрас та перших монет.

Мідь має високу електропровідність, поступаючись в цьому лише сріблу. Ця властивість зробила її вкрай важливим матеріалом в електротехніці, де вона застосовується для виготовлення проводів, кабелів та інших компонентів.

Однією з унікальних характеристик міді є також її природні антибактеріальні властивості. Завдяки цьому вона активно використовується для створення дверних ручок, поручнів та інших предметів, що знаходяться у громадських місцях. Це допомагає значно знизити ризик поширення бактерій та інфекцій.

В організмі людини мідь є важливим мікроелементом. Вона бере участь у створенні червоних кров'яних тілець, а також підтримує здоров'я кісток та нервової системи. Крім того, мідь сприяє правильному засвоєнню заліза.

З часом мідь окислюється і покривається зеленою патиною, відомою як мідянка. Цей процес наочно демонструє взаємодію металу з довкіллям. Відомим прикладом такого ефекту є Статуя Свободи у Нью-Йорку, яка спочатку була мідного кольору, але згодом набула свого характерного зеленого відтінку.

Яка ситуація з металургією в Україні

У січні-листопаді 2024 року морські порти України збільшили перевалку рудних вантажів до 16,7 млн тонн, що значно перевищує показник у 3,2 млн тонн за аналогічний період 2023 року. Такі дані опубліковані "Адміністрацією морських портів України".

На 10 грудня 2024 року загальний обсяг оброблених вантажів становив 91,1 млн тонн. За перші 11 місяців року фактична вантажоперевалка досягла 89,9 млн тонн, що на 70% більше, ніж минулого року за той же період.

Істотний внесок у зростання перевалки зробив Український коридор, через який за 11 місяців транспортовано 73,4 млн тонн вантажів, включаючи 6,5 млн тонн лише за листопад.

У листопаді 2024 року морські порти України обробили 7,6 млн тонн вантажів, що перевищує показник листопада 2023 року, що становив 6,7 млн тонн.

Ціни на мідь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг міді станом на 28 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 200 до 260 грн;

Вінницька область — від 200 до 250 грн;

Волинська область — від 190 до 250 грн;

Дніпропетровська область — від 200 до 255 грн;

Житомирська область — від 190 до 260 грн;

Закарпатська область — від 180 до 250 грн;

Запорізька область — від 200 до 270 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 250 грн;

Кіровоградська область — від 180 до 250 грн;

Львівська область — від 180 до 260 грн;

Миколаївська область — від 200 до 275 грн;

Одеська область — від 200 до 280 грн;

Полтавська область — від 180 до 250 грн;

Рівненська область — від 180 до 250 грн;

Сумська область — від 180 до 250 грн;

Тернопільська область — від 180 до 255 грн;

Харківська область — від 210 до 290 грн;

Хмельницька область — від 200 до 275 грн;

Черкаська область — від 180 до 250 грн;

Чернівецька область — від 180 до 250 грн;

Чернігівська область — від 200 до 280 грн.

Що ще варто знати українцям

У пункти приймання металобрухту також можна здати сплав міді — латунь. Ціни на цей матеріал трохи нижчі ніж вартість міді, але теж досить високі.

Ще один кольоровий метал, який у вас приймуть — алюміній. Останнім часом його вартість також серйозно зросла.