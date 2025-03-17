Вартість 1 грама золота в Україні — дані НБУ та ціни в ломбардах

Злитки золота. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У березні 2025 року ціни на золото продовжують зростати. Основні фактори, що впливають на зростання цін, включають геополітичну нестабільність, збільшення військових витрат у Європі та ослаблення долара. Аналітики прогнозують, що у 2025 році вартість цього дорогоцінного металу буде й надалі підвищуватися.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 17 березня.

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Що відбувається з цінами на золото

Ціни на золото зросли більш ніж на 1%, досягнувши історичного максимуму, оскільки посилення невизначеності навколо тарифів та очікування пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи США підтримували високий інтерес інвесторів до цього активу. Спотова ціна цього дорогоцінного метала піднялася на 1,3% — до 2 969,53 долара за унцію. Ф'ючерси на золото у США зросли на 1,2% — до 2 982,50 долара.

"Золото знаходиться у довгостроковому бичачому тренді. Ми прогнозуємо, що цього року ціни коливатимуться в діапазоні від 3 000 до 3 200 доларів за унцію", — заявив головний операційний директор компанії Allegiance Gold Алекс Ебкаріан.

Останні торгові ініціативи президента США Дональда Трампа сприяли зростанню цін на золото на 12% з початку року, оскільки цей актив залишається найкращим вибором інвесторів в умовах геополітичної та економічної нестабільності. Міністр торгівлі США Говард Лютник зазначив, що рецесія — це "прийнятна ціна" за реалізацію економічної політики Трампа.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 890,06 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 878,39 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 851,16 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 282,44 грн/грам;

375 проба: 1 444,19 грн/грам;

500 проба: 1 925,58 грн/грам;

583 проба: 2 245,23 грн/грам;

585 проба: 2 252,93 грн/грам;

750 проба: 2 888,37 грн/грам;

900 проба: 3 466,04 грн/грам;

916 проба: 3 527,66 грн/грам;

958 проба: 3 689,41 грн/грам;

999 проба: 3 847,31 грн/грам;

999,9 проба: 3 850,77 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 493.25 грн/грам;

500 проба: 1 921,33 грн/грам;

583 проба: 2 510.20 грн/грам;

585 проба: 2 515,00 грн/грам;

750 проба: 3 199,80 грн/грам;

900 проба: 3 807,60 грн/грам;

916 проба: 3 809,25 грн/грам;

958 проба: 3 916,66 грн/грам;

999 проба: 4 300,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Можна також заробляти на здачі кольорових металів. Хоча їхня вартість і нижча порівняно з золотом, вона все ж залишається досить значною, що дозволяє отримувати непоганий прибуток. Наприклад, ми з’ясували, скільки коштує 1 кг алюмінію.

В Україні ціни на латунь також продовжують зростати. Цей сплав має високий попит завдяки своїм унікальним характеристикам — міцності, стійкості до корозії та відмінної електропровідності.