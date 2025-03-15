Ринок алюмінію та кольорових металів у березні 2025 — оновлені ціни на метал

Алюмінієва котушка. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній є одним із найбільш популярних матеріалів для переробки. Брухт цього кольорового металу можна легко перетворити на нові вироби та робити це необмежену кількість разів без втрати властивостей. Таким чином здавання алюмінієвих відходів може стати прибутковим способом заробітку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 15 березня 2025 року.

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Яка ситуація з металургією в Україні

До 2030 року українська металургійна промисловість може втратити до 1,6 мільярда доларів через запровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM).

Потенційні збитки за категоріями металопродукції розподіляються так:

чавун — 96 мільйонів доларів;

сталеві напівфабрикати — 588 мільйонів доларів;

прокат — 899 мільйонів доларів;

труби — 39 мільйонів доларів;

інша продукція — 25 мільйонів доларів.

У 2024 році обсяг експорту української металургійної продукції до країн ЄС склав 3,3 мільярда доларів. З початком повноцінної дії CBAM українські постачальники чавуну і сталі зіткнутися з необхідністю виплат на суму 311 мільйонів доларів.

Надалі вплив механізму посилиться через зростання вартості викидів CO2 та скорочення безкоштовних квот у рамках європейської системи торгівлі викидами. До 2030 року український експорт вуглецевих товарів, таких як цемент, добрива, чавун, сталева заготівля та сортовий прокат, може стати неконкурентоспроможним через обов'язкові виплати європейського вуглецевого податку.

За прогнозами, з 2026 по 2030 роки CBAM може призвести до втрати 2,7 мільярда доларів інвестицій та 4,7 мільярда доларів експортного виторгу. Це спричинить зниження податкових надходжень до бюджету, і лише у 2030 році сума недоотриманих податків може досягти 1,3 мільярда доларів.

Ціни на алюміній в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію станом на 15 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 60 до 85 грн;

Вінницька область — від 50 до 80 грн;

Волинська область — від 45 до 85 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 85 грн;

Житомирська область — від 45 до 80 грн;

Закарпатська область — від 40 до 80 грн;

Запорізька область — від 50 до 95 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 80 грн;

Львівська область — від 45 до 80 грн;

Миколаївська область — від 45 до 85 грн;

Одеська область — від 45 до 90 грн;

Полтавська область — від 40 до 85 грн;

Рівненська область — від 45 до 80 грн;

Сумська область — від 40 до 80 грн;

Тернопільська область — від 50 до 85 грн;

Харківська область — від 50 до 90 грн;

Хмельницька область — від 45 до 85 грн;

Черкаська область — від 40 до 80 грн;

Чернівецька область — від 45 до 80 грн;

Чернігівська область — від 50 до 80 грн.

Пункти приймання вторсировини приймають різні кольорові метали. Мідь коштує дорожче, ніж алюміній, і також є дуже популярним метаріалом.

Крім кольорових металів, можна здавати й дорогоцінні. Наприклад, ломбарди активно приймають вироби із золота, вартість якого залишається стабільно високою.