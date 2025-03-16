Ціни на латунь у березні 2025 року — нові тарифи пунктів приймання вторсировини

Виплавка металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, чиї властивості залежать від пропорцій цих металів. Чим більше у складі цинку, тим твердішим і міцнішим стає матеріал, проте при цьому знижується його пластичність. Латунь цінується за високу стійкість до корозії, міцність, пластичність, а також хороші тепло- та електропровідні якості. Цей сплав підлягає переробці, що дозволяє скорочувати рівень забруднення навколишнього середовища, а також отримувати додатковий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 16 березня.

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Яка ситуація з металургією у світі

Ціни на брухт у Туреччині наприкінці минулого тижня зросли на 2,7% порівняно з початком березня, досягнувши 375 доларів за тонну (CNF Іскендерун). Подорожчання відновилося після стабільного періоду із середини лютого, коли вартість трималася на рівні 360 доларів за тонну. З початку року ціни на брухт у турецьких портах збільшились на 11%.

Однак споживачі вважають, що зростання цін не відповідає реальній ринковій ситуації. Більшість турецьких металургійних заводів не планують закуповувати сировину до квітня.

Песимістичні настрої пов'язані з низьким внутрішнім попитом на готову металопродукцію. За даними турецької асоціації виробників сталі, у січні виплавка знизилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 3,2 млн тонн. При цьому споживання сталі зросло на 2,6% і досягло 3,6 млн тонн, що стало можливим завдяки збільшенню імпорту на 25%, до 1,73 млн тонн.

Додатковий тиск на ціни в Туреччині чинило зростання вартості брухту в Євросоюзі — другому за важливістю постачальнику після США. З січня європейські ціни піднялися з 310 до 340 доларів за тонну (FOB Роттердам), причому за перший тиждень березня додали ще 5 доларів за тонну.

Через конкуренцію із європейськими металургами турецькі заводи змушені платити більше. Однак реальні угоди укладаються за нижчими цінами, ніж заявлені. Наприклад, нідерландський постачальник, який спочатку запросив 375 доларів за тонну (CFR Туреччина), на початку березня продав брухт по 367 доларів за тонну.

Зростання цін у Туреччині робить експорт брухту вигіднішим для українських заготівельників, що може призвести до дефіциту сировини для українських металургійних підприємств.

Ціни на латунь в Україні у березні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 6 березня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 175 до 195 грн;

Вінницька область — від 180 до 200 грн;

Волинська область — від 180 до 200 грн;

Дніпропетровська область — від 185 до 190 грн;

Житомирська область — від 190 до 205 грн;

Закарпатська область — від 180 до 195 грн;

Запорізька область — від 185 до 215 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 180 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 180 грн;

Львівська область — від 170 до 185 грн;

Миколаївська область — від 180 до 205 грн;

Одеська область — від 180 до 205 грн;

Полтавська область — від 170 до 180 грн;

Рівненська область — від 170 до 180 грн;

Сумська область — від 185 до 205 грн;

Тернопільська область — від 175 до 185 грн;

Харківська область — від 190 до 215 грн;

Хмельницька область — від 170 до 180 грн;

Черкаська область — від 170 до 180 грн;

Чернівецька область — від 170 до 180 грн;

Чернігівська область — від 170 до 185 грн.

На пунктах приймання брухту приймають як латунні вироби, так й інші кольорові метали. Наприклад, вартість алюмінію в Україні дещо нижча, але його здавання на переробку залишається вигідним для тих, хто займається цим бізнесом.

А ось ціна міді зазвичай вище, ніж латуні. Цей метал відіграє важливу роль у виробництві сучасних технологічних пристроїв, таких як електромобілі, сонячні панелі та вітрогенератори.