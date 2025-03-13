Заробіток на металобрухті в Україні у березні 2025 році — актуальні ціни

Працівник "Запоріжсталі". Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали — залізо, сталь та чавун — займають важливе місце серед матеріалів, що використовуються у виробництві. Їх застосовують у різних галузях промисловості — від будівництва та машинобудування до виробництва електроніки та побутової техніки. Переробка чорних металів знижує рівень забруднення навколишнього середовища та дозволяє отримати додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 13 березня 2025 року.

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У першій неділі березня ціни на гарячекатаний рулон у північноєвропейському регіоні зросли на 4,55 євро за тонну. Порівняно з аналогічним періодом лютого зростання становило 32,2 євро за тонну. Офіційні пропозиції виробників у Німеччині та країнах Бенілюксу перебували в діапазоні 640-660 євро за тонну EXW, тоді як реальна вартість продажів становила 631 євро за тонну.

У південній Європі тижневе зростання цін виявилося вищим — на 7,5 євро за тонну, однак у порівнянні з лютим приріст становив 27,5 євро за тонну. Наприкінці першого тижня березня виробники в Італії пропонували гарячекатаний рулон по 620 євро за тонну EXW, при цьому угоди, за інформацією торгових джерел, укладалися в діапазоні 610-620 євро за тонну EXW. Італійські заводи очікують на підвищення цін до 640-660 євро за тонну у квітні-травні.

У В'єтнамі вартість гарячекатаного рулону також збільшилась. На початку березня найбільший виробник Formosa Ha Tinh підняв ціну на 15 доларів за тонну до 517 доларів за тонну CFR В'єтнам, за даними Kallanish. Услід за місцевими компаніями свої пропозиції підвищили імпортери — індонезійська Dexin Steel збільшила ціну на 2,5 долара за тонну. Великий виробник Hoa Phat Dung Quat повідомив про продаж усіх квітневих обсягів прокату.

Найбільш помітне зростання цін зафіксовано у США. Першого тижня березня пропозиції збільшилися на 100-150 доларів за тонну, досягнувши 950-1 000 доларів за тонну EXW. Для порівняння, рік того ж періоду гарячекатаний рулон продавався по 750-800 доларів за тонну.

Ціни на чормет в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета станом на 13 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 5 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5,5 грн до 7,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 5 грн;

Харківська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 4,5 грн до 6 грн.

У пунктах приймання вторинної сировини ціни на кольорові метали зазвичай значно вищі, ніж на чорні. В Україні вартість міді постійно зростає, а мідний брухт залишається найдорожчим серед інших видів металів.

Окрім кольорових металів, підвищений попит спостерігається і на дорогоцінні метали. Зокрема, ціни на золото в ломбардах продовжують зростати, що пов’язано з економічною нестабільністю та впливом геополітичних чинників.