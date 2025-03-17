Стоимость 1 грамма золота в Украине — данные НБУ и цены в ломбардах

Слитки золота. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В марте 2025 года цены на золото продолжают расти. Основные факторы, влияющие на рост цен, включают геополитическую нестабильность, увеличение военных расходов в Европе и ослабление доллара. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году стоимость этого драгоценного металла будет и дальше повышаться.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 17 марта.

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Что происходит с ценами на золото

Цены на золото выросли более чем на 1%, достигнув исторического максимума, поскольку усиление неопределенности вокруг тарифов и ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США поддерживали высокий интерес инвесторов к этому активу. Спотовая цена этого драгоценного металла поднялась на 1,3% — до 2 969,53 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,2% — до 2 982,50 доллара.

"Золото находится в долгосрочном бычьем тренде. Мы прогнозируем, что в этом году цены будут колебаться в диапазоне от 3 000 до 3 200 долларов за унцию", — заявил главный операционный директор компании Allegiance Gold Алекс Эбкариан.

Последние торговые инициативы президента США Дональда Трампа способствовали росту цен на золото на 12% с начала года, поскольку этот актив остается лучшим выбором инвесторов в условиях геополитической и экономической нестабильности. Министр торговли США Говард Лютник отметил, что рецессия — это "приемлемая цена" за реализацию экономической политики Трампа.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 890,06 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 878,39 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 851,16 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 282,44 грн/грамм;

375 проба: 1 444,19 грн/грамм;

500 проба: 1 925,58 грн/грамм;

583 проба: 2 245,23 грн/грамм;

585 проба: 2 252,93 грн/грамм;

750 проба: 2 888,37 грн/грамм;

900 проба: 3 466,04 грн/грамм;

916 проба: 3 527,66 грн/грамм;

958 проба: 3 689,41 грн/грамм;

999 проба: 3 847,31 грн/грамм;

999,9 проба: 3 850,77 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 493.25 грн/грамм;

500 проба: 1 921,33 грн/грамм;

583 проба: 2 510.20 грн/грамм;

585 проба: 2 515,00 грн/грамм;

750 проба: 3 199,80 грн/грамм;

900 проба: 3 807,60 грн/грамм;

916 проба: 3 809,25 грн/грамм;

958 проба: 3 916,66 грн/грамм;

999 проба: 4 300,00 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Можно также зарабатывать на сдаче цветных металлов. Хотя их стоимость и ниже по сравнению с золотом, она все же остается довольно значительной, что позволяет получать неплохую прибыль. Например, мы выяснили, сколько стоит 1 кг алюминия.

В Украине цены на латунь также продолжают расти. Этот сплав пользуется высоким спросом благодаря своим уникальным характеристикам — прочности, устойчивости к коррозии и отличной электропроводности.