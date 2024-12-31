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Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

31 грудня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 31 грудня 2024 року
Злиток золота в руці. Фото: newsweek.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Золото не можна назвати звичайним металом. Це символ багатства, влади та краси. З давніх-давен до наших днів золото заворожує і притягує людей, надихаючи на великі відкриття та подвиги.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у грудні.

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Цікаві факти про золото

Золото існує не тільки на Землі, а й у космосі. Зірки, подібні до нашого Сонця, виробляють золото у своїх ядрах через процес ядерного синтезу. Коли такі зірки вибухають, золото розлітається по всій галактиці.

Золото активно використовується у медицині. Наприклад, радіоактивні ізотопи золота застосовують у лікуванні деяких видів раку. Крім того, золото використовується в стоматології для виготовлення довговічних та біосумісних зубних коронок.

Золото є відмінним провідником електрики та не зазнає корозії, що робить його незамінним в електроніці. Воно використовується в контактах, з'єднувачах та мікросхемах, забезпечуючи надійну роботу пристроїв.

Стародавні єгиптяни вважали золото плоттю богів і використовували його для створення чудових артефактів та прикрас. Фараони були поховані з величезними запасами золота, щоб забезпечити багате загробне життя.

Золото використовувалося у мистецтві протягом тисячоліть. Наприклад, у Візантійській імперії іконописці часто застосовували сусальне золото для прикраси ікон та фресок, створюючи ефект сяйва та божественного світла. Цей метод досі використовується у реставрації ікон та створенні нових творів мистецтва.

Ціни на золото в Україні

Закупіве л ьні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 505,95 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 495,43 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо яко сті банківських металів: 3 470,89 грн/грам.

Закупівельні ціни  на  зол  ото у  брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 1 155,81 грн/г рам.
  • 375 проба: 1 301,58 грн/грам.
  • 500 проба: 1735,45 грн/грам.
  • 583 проба: 2 023,53 грн/грам.
  • 585 проба  2 030,47 гр н/г рам.
  • 750 проба: 2 603,17 грн/грам.
  • 900 проба: 3 123,80  грн/грам. 
  • 916 проба: 3 179,34  г р н/грам.
  • 958 проба:  3 325,11 гр н/грам.
  • 999 проба: 3 467,42  грн/грам.
  • 999,9 проба: 3 470,54 грн/грам .

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 1 350,00 грн/грам.
  • 375 проба: 1 470,00 грн/грам.
  • 500 проба: 1 960,00 грн/грам.
  • 583 проба: 2 301,20 грн/грам.
  • 585 проба: 2 306,00 грн/грам.
  • 750 проба: 2 897,00 грн/грам. 
  • 900 проба: 3 496,75 грн/гр ам.
  • 916 проба: 3 550,25 грн/грам.
  • 958 проба: 3 783,00 грн/грам.
  • 999  проба: 3 881,00 грн/грам.

Що ще  варто знати українцям

Заробіток на кольорових металах також можливий. Хоча їхня ціна нижча за золото, вона все одно залишається досить високою, що дозволяє отримати значний прибуток. Ми дізналися ціни на 1 кг алюмінію.

Також можна здавати чорні метали. Хоча вартість кілограма сталі або чавуну нижча, ніж у кольорових металів, зібрати велику кількість виробів із чорного металу набагато простіше.

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