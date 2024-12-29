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Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

29 грудня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 29 грудня 2024 року
Виробництво металу. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Алюміній, є одним із найпопулярніших матеріалів в історії людства. Унікальні властивості цього металу — легкість, міцність і стійкість до корозії — зробили його незамінним у різних сферах. Сьогодні алюміній застосовується як у космічних технологіях, так і у виробництві побутових предметів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 29 грудня.

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Цікаві факти про алюміній

На початку 19 століття алюміній вважався рідкісним і дорогоцінним металом, дорожчим за золото і срібло. У 1884 році вершину Вашингтонського монумента прикрасили алюмінієвою пірамідою, що підкреслювало його високу цінність на той час.

Алюміній важливий метал у космічних технологіях. Він одночасно легкий та міцний. Наприклад, корпус космічного апарату Apollo був виготовлений з алюмінієвих сплавів, що дозволило значно знизити вагу та збільшити ефективність місій.

Також алюміній використовується у виробництві супутників. Його легкість та міцність дозволяють значно зменшити вагу апаратів, що знижує витрати на запуск. Крім того, алюміній має відмінну корозійну стійкість, що особливо важливо в умовах космічного простору, де матеріали піддаються екстремальним температурам і радіації.

У давнину алюмінієві сполуки використовувалися у медицині. Стародавні греки та римляни застосовували галун (сульфат алюмінію) як в'яжучий засіб і для лікування ран.

Алюміній широко використовується в сучасній архітектурі завдяки своїй корозійній стійкості та легкості. Наприклад, знаменитий хмарочос Empire State Building у Нью-Йорку має алюмінієве облицювання.

Яка ситуація з металургією в Україні

Група "Метінвест" стикається з різким збільшенням операційних витрат та зниженням конкурентоспроможності, в основному через високі тарифи на електроенергію та логістику. Це вже призвело до зупинки Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату (ІнГЗК), повідомив голова офісу гендиректора "Метінвесту" Олександр Водовіз. Зупинка ІнГЗК залишила без роботи понад 4 тисячі співробітників.

"Дві причини зупинення активу — високі тарифи на передачу електроенергії та на перевезення залізницею. Ми не дострілюємо по собівартості до наших якірних ринків. І зараз ми бачимо, що "Укрзалізниця" хоче знову підвищити тарифи на 37%. Пропонується майже чотирикратне підвищення тарифу на транспортування газу, а тариф на передачу електрики вже підвищили на 30%. В таких умовах думати про майбутній розвиток дуже важко. Ми увімкнули режим виживання і стараємось якось зберегти те, що маємо", — підреслив Водовіз.

Ще одна проблема — ситуація в Покровську, де працює єдина шахта коксівного вугілля в Україні. Через близькість лінії фронту третина підприємства вже не функціонує. "Метінвест" прогнозує складний 2025 рік через бойові дії, що продовжуються, руйнування інфраструктури та зростання витрат. Кадровий дефіцит також стає значним викликом.

Ціни на алюміній в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 40 до 80 грн;
  • Вінницька область — від 45 до 85 грн;
  • Волинська область — від 45 до 75 грн;
  • Дніпропетровська область — від 40 до 75 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 75 грн;
  • Закарпатська область — від 40 до 75 грн;
  • Запорізька область — від 50 до 90 грн;
  • Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 70 грн;
  • Львівська область — від 45 до 70 грн;
  • Миколаївська область — від 50 до 70 грн;
  • Одеська область — від 45 до 70 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 70 грн;
  • Рівненська область — від 45 до 70 грн;
  • Сумська область — від 45 до 90 грн;
  • Тернопільська область  —  від 40 до 95 грн;
  • Харківська область —  від 50 до 90 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 70 грн;
  • Черкаська область —  від 40 до 70 грн;
  • Чернівецька область — від 40 до 70 грн;
  • Чернігівська область — від 45 до 70 грн.

Що ще варто знати українцям

У пункти приймання металобрухту можна здавати також мідь. Це також важливий кольоровий метал, який коштує дорожче за алюміній.

Крім кольорових металів, можна здавати й дорогоцінні. У ломбардах охоче приймають золоті вироби, а ціни на золото завжди високі.

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