Цена за 1 г золота в Украине на 31 декабря 2024 года

Слиток золота в руке. Фото: newsweek.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото нельзя назвать обычным металлом. Это символ богатства, власти и красоты. С давних времен до наших дней золото завораживает и притягивает людей, вдохновляя на великие открытия и подвиги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

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Интересные факты о золоте

Золото существует не только лишь на Земле, но и в космосе. Звезды, подобные нашему Солнцу, производят золото в своих ядрах через процесс ядерного синтеза. Когда такие звезды взрываются, золото разлетается по всей галактике.

Золото активно используется в медицине. К примеру, радиоактивные изотопы золота используют в лечении неких видов рака. Кроме того, золото используется в стоматологии для изготовления долговечных и биосовместимых зубных коронок.

Золото является отличным проводником электричества и не подвергается коррозии, что делает его незаменимым в электронике. Оно используется в контактах, разъемах и микросхемах, обеспечивая надежную работу устройств.

Древние египтяне считали золото плотью богов и использовали его для создания великолепных артефактов и украшений. Фараоны были похоронены с огромными запасами золота, чтобы обеспечить богатую загробную жизнь.

Золото использовалось в искусстве на протяжении тысячелетий. К примеру, в Византийской империи иконописцы часто применяли сусальное золото для украшения икон и фресок, создавая эффект сияния и божественного света. Этот метод все еще используется в реставрации икон и создании новых произведений искусства.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 505,95 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 495,43 грн/грамм.

Золото, которое не отвечает требованиям качества для банковских металлов: 3 470,89 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 155,81 грн/г рам.

грн/г рам. 375 проба: 1 301,58 грн/грамм.

500 проба: 1735,45 грн/грамм.

583 проба: 2 023,53 грн/грамм.

585 проба: 2 030,47 гр н/ч рам.

2 030,47 гр н/ч рам. 750 проба: 2 603,17 грн/грамм.

900 проба: 3 123,80 грн/грамм.

грн/грамм. 916 проба: 3 179,34 г р н/грамм.

г р н/грамм. 958 проба: 3 325,11 гр н/грамм.

3 325,11 гр н/грамм. 999 проба: 3 467,42 грн/грамм.

999,9 проба: 3 470,54 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 350,00 грн/грамм.

375 проба: 1 470,00 грн/грамм.

500 проба: 1 960,00 грн/грамм.

583 проба: 2 301,20 грн/грамм.

585 проба: 2 306,00 грн/грамм.

750 проба: 2 897,00 грн/грамм.

900 проба: 3 496,75 грн/гр ам.

ам. 916 проба: 3 550,25 грн/грамм.

958 проба: 3 783,00 грн/грамм.

999 проба: 3 881,00 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Заработок на цветных металлах возможен. Хотя их цена ниже золота, она все равно остается достаточно высокой, что позволяет получить значительную прибыль. Мы узнали цены на 1 кг алюминия.

Также можно сдавать черные металлы. Хотя стоимость килограмма стали или чугуна ниже, чем у цветных металлов, собрать большое количество изделий из черного металла гораздо проще.