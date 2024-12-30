Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 30 грудня 2024 року

Виробництво металу. Фото: imperial.ac.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У світі металів латунь посідає особливе місце. Цей сплав міді та цинку не тільки має унікальні фізичні властивості, а й зберігає в собі багатовікову історію. Від стародавніх римських монет до сучасних музичних інструментів — латунь завжди мала попит та була важливим матеріалом для людства.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 30 грудня.

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Цікаві факти про латунь

Латунь використовувалася ще в стародавніх цивілізаціях, таких як Месопотамія, Єгипет та Рим. У ті часи її отримували шляхом змішування мідних та цинкових руд.

Латунь часто використовується для виготовлення музичних інструментів, таких як труби та тромбони. Цікаво, що не всі інструменти, які називаються "латунними", справді зроблені з латуні. Наприклад, деякі старовинні інструменти, такі як шофари, виготовлені з рогів тварин.

У Європі з XIII по XVII століття латунь використовувалась для створення меморіальних пластин, які встановлювали на могилах. Ці пластини часто прикрашалися гравіюваннями, гербами та написами, що відображають життя та досягнення покійного.

Існує спеціальний вид латуні, який називається морською латунню. Він містить невелику кількість олова. Це покращує її стійкість до корозії в морській воді.

Завдяки своїй міцності та естетичній привабливості латунь часто використовується в архітектурі та дизайні інтер'єрів. Наприклад, знаменитий купол Капітолія у Вашингтоні, округ Колумбія, покритий латунними листами, які потім були позолочені. Цей матеріал також використовується для виготовлення декоративних елементів, таких як поруччя, світильники та дверні ручки.

Яка ситуація з металургією в Україні

Обсяг промислового виробництва в Україні за січень-вересень 2024 року збільшився на 4,9%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. У вересні цей показник зріс на 1,3% порівняно з вереснем минулого року та на 5,5% порівняно із серпнем. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За дев'ять місяців виробництво у металургії та випуск готових металевих виробів збільшилося на 25,9% порівняно з першим півріччям 2023 року, а видобуток металевих руд зріс на 22,7% у річному обчисленні.

У вересні 2024 року виробництво у металургії збільшилося на 14,1% порівняно з вереснем 2023 року, але скоротилося на 3,8% порівняно із серпнем. Видобуток залізняку виріс на 14% у річному обчисленні, але знизився на 1,8% порівняно з попереднім місяцем.

З початку року у гірничо-металургійній галузі України спостерігається уповільнення темпів зростання виробництва. Це пов'язано з низкою негативних факторів, таких як зростання тарифів на електроенергію, збільшення логістичних витрат, нестача кваліфікованого персоналу через мобілізацію та інших. Ці чинники знижують конкурентоспроможність української промисловості як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

Ціни на латунь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 30 грудня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 125 до 170 грн;

Вінницька область — від 170 до 190 грн;

Волинська область — від 125 до 185 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 175 грн;

Житомирська область — від 150 до 170 грн;

Закарпатська область — від 150 до 180 грн;

Запорізька область — від 155 до 200 грн;

Івано-Франківська область — від 150 до 170 грн;

Кіровоградська область — від 150 до 170 грн;

Львівська область — від 120 до 175 грн;

Миколаївська область — від 150 до 170 грн;

Одеська область — від 150 до 190 грн;

Полтавська область — від 150 до 200 грн;

Рівненська область — від 150 до 170 грн;

Сумська область — від 150 до 190 грн

Тернопільська область — від 150 до 170 грн;

Харківська область — від 185 до 200 грн;

Хмельницька область — від 160 до 170 грн;

Черкаська область — від 150 до 170 грн;

Чернівецька область — від 150 до 170 грн;

Чернігівська область — від 170 до 180 грн.

Що ще варто знати українцям

Алюміній також підлягає перероблюванню. Хоча його ціна трохи нижча, ніж у латуні, вона все одно залишається досить високою, що дозволяє отримати значний прибуток. Крім того, перероблювання алюмінію допомагає зберегти довкілля.

Окрім кольорових металів можна здавати також дорогоцінні. Ломбарди із задоволенням приймають золоті вироби, а ціни на золото завжди залишаються високими.