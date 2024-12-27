Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 27 грудня 2024 року

Робітники металургійного комбінату. Фото: freepik.es

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Навіть у світі високих технологій чорні метали залишаються незамінними. Ці матеріали, попри свою простоту, відіграють важливу роль у найпередовіших галузях промисловості. Чорні метали допомагають будувати хмарочоси та створювати високотехнологічні пристрої.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 27 грудня.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізо є основним компонентом чорних металів і має унікальні магнітні властивості. Воно використовується у виробництві магнітів, трансформаторів та електродвигунів. Цікаво, що чисте залізо не є найсильнішим магнітом — його магнітні властивості посилюються при додаванні невеликої кількості вуглецю чи інших елементів.

Чавун, один із найпоширеніших чорних металів, має високу корозійну стійкість завдяки наявності графіту в його структурі. Графіт утворює захисний шар на поверхні чавуну, запобігаючи його руйнуванню. Це робить чавун ідеальним матеріалом для використання в агресивних середовищах, таких як каналізаційні системи та хімічні заводи.

Сталь, сплав заліза та вуглецю, який може бути неймовірно міцним. Наприклад, сталь, що використовується в будівництві хмарочосів та мостів, може витримувати навантаження до 500 мегапаскалів. Це еквівалентно вазі близько 50 тонн на квадратний сантиметр.

Залізо активно реагує з киснем, утворюючи оксиди, такі як іржа. Однак у контрольованих умовах цей процес використовується для створення захисних покриттів. Наприклад, оксидування заліза застосовується для створення чорного заліза, яке використовується в декоративних цілях та для захисту від корозії.

Чорні метали знаходять застосування у медицині. Наприклад, сталеві імплантати використовуються для заміни кісток і суглобів завдяки їх міцності та біосумісності. Крім того, залізо є важливим елементом в людини, який необхідний для транспортування кисню в крові.

Яка ситуація з металургією в Україні

Україна демонструє значний прогрес у виробництві сталі у 2024 році. Згідно з попередніми даними, обсяг виплавки сталі може становити 7,5 млн тонн, що на 21% більше, ніж у 2023 році. Однак цей показник все ще на 65% нижчий за довоєнний рівень 2021 року, коли обсяг виробництва досягав 21,4 млн тонн. Такі дані наводить GMK Center.

Відновленню галузі суттєво сприяв запуск морського коридору наприкінці 2023 року. Новий маршрут спростив логістику на західних кордонах, знизив навантаження на транспортну інфраструктуру та створив додаткові можливості для експорту сталевої продукції.

Однією з важливих подій 2024 року стало введення в експлуатацію другої доменної печі на "АрселорМіттал Кривий Ріг", що дозволило збільшити обсяг виробництва сталі на 40%.

Крім того, морський коридор відіграв ключову роль у відновленні експорту залізняку в Китай. За період із січня по листопад 2024 року з України до Китаю було експортовано 13 млн тонн залізняку, що становить 43% від загального обсягу поставок цієї сировини.

Попри досягнуті успіхи, прогнози на 2025 залишаються стриманими. Військові дії продовжують значно впливати на гірничо-металургійний комплекс України. Збільшення негативних чинників може призвести до зниження обсягів виробництва та експорту металургійної продукції.

Також галузь постає перед труднощами у забезпеченні конкурентоспроможності як у внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Зростання цін на електроенергію, які вже перевищують європейські, а також збільшення тарифів на залізничні перевезення, яке відбувається вдруге за три роки, чинять тиск на компанії ГМК. Ці чинники збільшують виробничі витрати, що ставить під загрозу збереження обсягів виробництва та навіть може призвести до зупинення окремих підприємств.

Ціни на чормет в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 5 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 5,5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5 грн;

Львівська область — від 5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 4 грн;

Одеська область — від 4 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 4 грн.

Що ще варто знати українцям

У пунктах прийому металобрухту приймають не тільки чорні метали, але й кольорові, такі як латунь. Її вартість значно вища за ціну сталі або чавуну.

Латунь, своєю чергою, значно дешевша за золото. Золоті вироби можна здати в ломбарди та отримати за них хороші гроші. Останнім часом ціна на цей дорогоцінний метал постійно зростає.