Фальшиві долари чи справжні — де українці можуть перевірити гроші у 2025 році

Людина тримає у руках купюри по 100 доларів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Американські долари, як правило, підробляють рідко, але випадково отримати несправжні гроші може кожен. Тож українцям варто знати місця, де можна визначити фальшиві долари.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Де українцям перевірити, чи справжні долари

Якщо іноземна валюта купується у фінансових установах, які провадять діяльність за спеціальною ліцензією, тоді у приміщенні мають бути відповідні пристрої, які допоможуть визначити справжність банкнот. Покупцю лише потрібно не пропустити момент перевірки купюр касиром перед видачею грошей.

Якщо ви купили валюту "з рук" і не могли перевірити справжність отриманих купюр, тоді зайдіть у відділення будь-якого банку і перевірте гроші там.

У разі, якщо іноземна валюта матиме ознаки підробки, то фінустанова вилучить її без відшкодування вартості. Банк повідомить про вилучення Бюро економічної безпеки (БЕБ), а всі підроблені банкноти в установленому порядку передадуть уповноваженим працівникам, які проводитимуть розслідування.

Що ще варто знати

Якщо українці роздумують над тим, щоби обміняти свої заощадження гривнях на долари, то зробити це краще наприкінці тижня зранку. Причина — напередодні вихідних громадяни активно несуть валюту в обмінники та банки, тож її вартість може знизитись. Натомість у суботу та неділю люди вже не так активно цікавляться доларом.

Раніше ми пояснювали, які купюри доларів українцям бажано не купувати. Так, обмінники та банки можуть відмовитися приймати старі зразки американської валюти. Дізнавайтесь також, чи можна в Україні обміняти долари, на яких є штампи.