Обмін валют в Україні — коли найвигідніше купувати й продавати долари

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Рано чи пізно потреба обміняти валюту виникає у кожного. І звісно ж, що нікому при цьому не хочеться втрачати гроші.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати тим, хто хоче максимально вигідно обміняти валюту.

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Коли краще купувати долари

В Україні купувати долари краще зранку та в кінці тижня. Усе тому, що напередодні вихідних громадяни активно несуть валюту в обмінники та банки, тож її вартість може знизитись.

Натомість у суботу та неділю люди вже не так активно цікавляться доларом, тому курси валют падають. Тож не забувайте про це, якщо плануєте купити долар і хочете отримати максимальну вигоду.

Також важливо звертати увагу на якість купюр. Так, банки та обмінники мають право відмовити в обміні банкнот, якщо вони будуть серйозно пошкоджені. Тож перед тим, як нести гроші до фінансових установ переконайтесь, що ваші купюри відповідають вимогам, щоб уникнути неприємностей.

Які долари в Україні не вдасться обміняти

В українців не приймуть такі купюри:

порвані, розрізані на частини;

з видозміненим кольором чи дизайном;

з плямами, що займають велику частину купюри;

обгорілі або пошкоджені через воду, хімікати, вологу тощо;

з друкарськими дефектами, такими як відсутність портрета, захисної стрічки або позначення номіналу.

Нагадамо, що Європейський центробанк вже не друкує банкноту номіналом в 500 євро. Відомо, чи можна в Україні обміняти такі гроші. Дізнавайтесь також про обмін доларів зі штампами в Україні.