Чи є ліміт на обмін валют в Україні — що потрібно знати у 2025 році

Пункт обміну валют в Україні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України продовжують зберігати свої заощадження в іноземних валютах. Тож незайвим буде нагадати, яку максимальну суму можна купити чи продати в обмінниках у 2025 році.

Редакція Новини.LIVE розповідає усе, що про це відомо.

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Коли повномасштабна війна з Росією була у самому розпалі, Національний банк України (НБУ) запровадив для фінустанов спеціальні правила операції з готівкою. Так, обсяг продажу не міг перевищувати обсягу купівлі. Обмінні пункти теж мали дотримуватися цієї умови.

Згодом регулятор оновив обмеження. Наприклад, з вересня 2023 року банкам та обмінникам дозволили продавати валюту лише на суму, яка обчислювалась як сума трьох компонентів:

сума залишків готівкової валюти станом на 13 квітня 2022 року;

обсяг перевищення купівлі готівкової валюти над обсягом її продажу. Розраховувалась, починаючи з 13 квітня 2022-го та протягом наступних операційних/робочих днів;

120% від обсягу купівлі безготівкової валюти у фізосіб. Розраховувалась за той же період.

За цими правилами фінансовий ринок в Україні функціонував до 1 грудня 2023 року. У перший день зими НБУ дозволив банкам та обмінникам продавати чи купувати валюту без будь-яких обмежень.

Що ще варто знати

Нова та більш агресивна економічна політика президента США Дональда Трампа може призвести до серйозних проблем у глобальній економіці, тож долар поступово втрачатиме позиції. У Нацбанку вже роздумують над тим, аби тісніше прив'язати національну валюту до євро.

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