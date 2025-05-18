Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Фінанси Гроші на обмін — яку максимальну суму можуть отримати українці

Гроші на обмін — яку максимальну суму можуть отримати українці

Ua en ru
Дата публікації: 18 травня 2025 17:48
Чи є ліміт на обмін валют в Україні — що потрібно знати у 2025 році
Пункт обміну валют в Україні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України продовжують зберігати свої заощадження в іноземних валютах. Тож незайвим буде нагадати, яку максимальну суму можна купити чи продати в обмінниках у 2025 році.

Редакція Новини.LIVE розповідає усе, що про це відомо. 

Реклама
Читайте також:

Скільки валюти можуть купити українці в банках та обмінниках зараз 

Коли повномасштабна війна з Росією була у самому розпалі, Національний банк України (НБУ) запровадив для фінустанов спеціальні правила операції з готівкою. Так, обсяг продажу не міг перевищувати обсягу купівлі. Обмінні пункти теж мали дотримуватися цієї умови.

Згодом регулятор оновив обмеження. Наприклад, з вересня 2023 року банкам та обмінникам дозволили продавати валюту лише на суму, яка обчислювалась як сума трьох компонентів:

  • сума залишків готівкової валюти станом на 13 квітня 2022 року;
  • обсяг перевищення купівлі готівкової валюти над обсягом її продажу. Розраховувалась, починаючи з 13 квітня 2022-го та протягом наступних операційних/робочих днів;
  • 120% від обсягу купівлі безготівкової валюти у фізосіб. Розраховувалась за той же період.

За цими правилами фінансовий ринок в Україні функціонував до 1 грудня 2023 року. У перший день зими НБУ дозволив банкам та обмінникам продавати чи купувати валюту без будь-яких обмежень. 

Що ще варто знати 

Нова та більш агресивна економічна політика президента США Дональда Трампа може призвести до серйозних проблем у глобальній економіці, тож долар поступово втрачатиме позиції. У Нацбанку вже роздумують над тим, аби тісніше прив'язати національну валюту до євро

Нагадаємо, які номінали євро зникнуть з обігу в ЄС. Від друку 500 євро європейці вже відмовилися. Дізнавайтесь також, якими гривнями українці ніяк не зможуть розрахуватися за покупки в магазинах.

гроші банки валюта обмінники банк обмін валют
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /