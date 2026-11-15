Людина тримає банківську картку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році власникам деяких карток міжнародної платіжної системи Mastercard від державного "Ощадбанку" запропонували отримати знижки до 500 грн під час здійснення онлайн-розрахунків в одній з торговельних мереж. Для того, щоб скористатися такими привілеями, необхідно дотриматися умов програми, яка діятиме до 15 грудня 2026 року.

Про те, які діють правила знижок, розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Хто з клієнтів Ощадбанку може заощадити 500 грн

Йдеться про можливість отримати знижки за розрахунки преміальними картками Ощадбанку Mastercard World Elite.

Згідно з нововведенням, до середини грудня передбачені привілеї у вигляді знижок у разі здійснення оплати на понад 3 000 грн на онлайн-платформі преміальної української мережі GoodWine, яка пропонує широкий вибір органічних харчових продуктів та напоїв, делікатесів, товарів для дому, інших пропозицій з доставкою по Києву та всій Україні.

"З преміальними картками Mastercard отримуйте знижку на покупки в інтернет-магазині goodwine.com.ua. Завітайте в інтернет-магазин та оберіть покупки на суму від 3 000 гривень, отримайте знижку 500 грн... Oschadbank Premium — перетворюйте буденне на особливе", — йдеться у повідомленні держбанку.

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Як отримати знижку клієнтам Ощадбанку

Власники преміальних карток Mastercard, які бажають отримати знижку у вигляді промокоду на покупки в інтернет-магазині GoodWine, мають виконати кілька рекомендацій. Для цього необхідно:

Зайти на сайт GoodWine; Обрати необхідні товари на суму від 3 000 грн; Під час оформлення ввести промокод GoodWine500; Оплатити покупки картою World Elite Mastercard; Отримати знижку 500 грн.

В Ощадбанку зауважили, що знижка на замовлення від 3 000 грн буде надаватися за промокодом виключно під час онлайн-оплати. Заощадити під час покупок у фізичних магазинах чи мобільному застосунку goodwine не вдасться.

Пропозиція для власників преміальних карток буде актуальна до 15 грудня 2026 року.

Як відкрити преміальну картку World Elite в Ощадбанку

Згідно з інформацією банку, клієнти можуть замовити картку Mastercard World Elite через:

персонального менеджера;

контакт-центр;

звернувшись безпосередньо до відділення банку.

Зокрема, можна заповнити коротку форму зворотного зв'язку на сайті Oschadbank Premium Banking або зателефонувати за номером 0 800 210 800.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за яких умов можна отримати від Ощадбанку від 10 000 грн. З нагоди ювілею преміальним карткам банк підготував подарунки. Власники карт Mastercard World Elite можуть отримати призи у вигляді грошових сертифікатів. Для цього необхідно зробити покупки на певну суму.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку оновили цифрові сервіси. Тепер бізнес-клієнти можуть використовувати OschadID. Завдяки йому можна буде затверджувати платіжні операції та підписувати документи. Мобільний застосунок вже доступний в Google Play та App Store. У держбанку обіцяють розвивати цифрові інструменти.