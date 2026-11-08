Людина тримає банківську картку Ощадбанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року у державному "Ощадбанку" не стягують комісії за операції, що передбачають надання кредитної готівки. Йдеться про послугу, якою клієнти можуть скористатися у відділенні банку, повністю на безоплатній основі. До цього, згідно з тарифною політикою, громадяни переплачували 1,99%.

Про те, на чому клієнти можуть заощадити, розповідають Новини.LIVE.

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Хто в Ощадбанку може не переплачувати у листопаді

За інформацією пресслужби Ощадбанку, в останній місяць осені клієнтам будуть доступні деякі фінансові послуги без зайвої витрати коштів. Йдеться про надання кредитів з цільовим використанням у готівковій формі, зокрема на:

відновлення;

придбання авто;

енергонезалежність.

А також кредитних коштів на:

ремонти;

навчання;

подорожі;

інші важливі витрати.

Оформлення кредитів у готівці надалі не передбачатиме стягнення додаткової комісії. Раніше на таку послугу була встановлена фіксована плата. Нині діють такі умови:

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відсутня комісія за надання кредиту у 1,99%;

ставка 36% річних передбачена на кредит від 100 000 грн.

Які умови оформлення кредиту у готівці в Ощадбанку

У листопаді в Ощадбанку, клієнти можуть отримати кредит у готівці за таких умов:

вік громадян 21-65 років;

не вимагають застав та поручителів.

Їх можна буде оформити за мінімальної кількості документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документ про доходи та утримання за пів року.

Йдеться про такі загальні правила:

кредит у готівці може стартувати з 10 000 і досягати 500 000 грн;

термін від 1 до 5 років;

відсоткова ставка від 36% у разі отримання кредиту від 100 000 грн.

Питання щодо оформлення кредиту готівкою від Ощадбанку можна уточнити у контакт-центрі банку. Також можна залишити заявку на сайті.

Ще Новини.LIVE розповідали, що за умови припинення відносин з Ощадбанком клієнти отримають право вивести залишок на інший банківський рахунок. На таку процедуру відведено тільки 30 календарних днів. Клієнти повинні за цей період подати заяву з проханням переказати кошти в інший банк.

Також Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку можна оперативно оплачувати послуги ЖКГ через онлайн-сервіси. Там пояснили, як робити такі розрахунки в "Мобільному Ощаді". Деякі кроки дозволять платити менше. Вартість сервісу за здійснення платежів залежатиме від типу розрахунку.