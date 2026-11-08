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Головна Фінанси Комісії в Ощадбанку: за що можна не переплачувати у листопаді

Комісії в Ощадбанку: за що можна не переплачувати у листопаді

Ua ru
8 листопада 2026 06:01
В Ощадбанку дехто може не переплачувати у листопаді: за що не стягують комісію Новини.LIVE
Людина тримає банківську картку Ощадбанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року у державному "Ощадбанку" не стягують комісії за операції, що передбачають надання кредитної готівки. Йдеться про послугу, якою клієнти можуть скористатися у відділенні банку, повністю на безоплатній основі. До цього, згідно з тарифною політикою, громадяни переплачували 1,99%.

Про те, на чому клієнти можуть заощадити, розповідають Новини.LIVE.

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Хто в Ощадбанку може не переплачувати у листопаді

За інформацією пресслужби Ощадбанку, в останній місяць осені клієнтам будуть доступні деякі фінансові послуги без зайвої витрати коштів. Йдеться про надання кредитів з цільовим використанням у готівковій формі, зокрема на:

  • відновлення;
  • придбання авто;
  • енергонезалежність. 

А також кредитних коштів на:

  • ремонти;
  • навчання;
  • подорожі;
  • інші важливі витрати.

Оформлення кредитів у готівці надалі не передбачатиме стягнення додаткової комісії. Раніше на таку послугу була встановлена фіксована плата. Нині діють такі умови:

Читайте також:
  • відсутня комісія за надання кредиту у 1,99%;
  • ставка 36% річних передбачена на кредит від 100 000 грн.

Які умови оформлення кредиту у готівці в Ощадбанку

У листопаді в Ощадбанку, клієнти можуть отримати кредит у готівці за таких умов:

  • вік громадян 21-65 років;
  • не вимагають застав та поручителів.

Їх можна буде оформити за мінімальної кількості документів:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • документ про доходи та утримання за пів року.

Йдеться про такі загальні правила:

  • кредит у готівці може стартувати з 10 000 і досягати 500 000 грн;
  • термін від 1 до 5 років;
  • відсоткова ставка від 36% у разі отримання кредиту від 100 000 грн.

Питання щодо оформлення кредиту готівкою від Ощадбанку можна уточнити у контакт-центрі банку. Також можна залишити заявку на сайті.  

Ще Новини.LIVE розповідали, що за умови припинення відносин з Ощадбанком клієнти отримають право вивести залишок на інший банківський рахунок. На таку процедуру відведено тільки 30 календарних днів. Клієнти повинні за цей період подати заяву з проханням переказати кошти в інший банк.  

Також Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку можна оперативно оплачувати послуги ЖКГ через онлайн-сервіси. Там пояснили, як робити такі розрахунки в "Мобільному Ощаді". Деякі кроки дозволять платити менше. Вартість сервісу за здійснення платежів залежатиме від типу розрахунку.   

тарифи кредити Ощадбанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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