Комісії в Ощадбанку: за що можна не переплачувати у листопаді
У листопаді 2026 року у державному "Ощадбанку" не стягують комісії за операції, що передбачають надання кредитної готівки. Йдеться про послугу, якою клієнти можуть скористатися у відділенні банку, повністю на безоплатній основі. До цього, згідно з тарифною політикою, громадяни переплачували 1,99%.
Про те, на чому клієнти можуть заощадити, розповідають Новини.LIVE.
Хто в Ощадбанку може не переплачувати у листопаді
За інформацією пресслужби Ощадбанку, в останній місяць осені клієнтам будуть доступні деякі фінансові послуги без зайвої витрати коштів. Йдеться про надання кредитів з цільовим використанням у готівковій формі, зокрема на:
- відновлення;
- придбання авто;
- енергонезалежність.
А також кредитних коштів на:
- ремонти;
- навчання;
- подорожі;
- інші важливі витрати.
Оформлення кредитів у готівці надалі не передбачатиме стягнення додаткової комісії. Раніше на таку послугу була встановлена фіксована плата. Нині діють такі умови:
- відсутня комісія за надання кредиту у 1,99%;
- ставка 36% річних передбачена на кредит від 100 000 грн.
Які умови оформлення кредиту у готівці в Ощадбанку
У листопаді в Ощадбанку, клієнти можуть отримати кредит у готівці за таких умов:
- вік громадян 21-65 років;
- не вимагають застав та поручителів.
Їх можна буде оформити за мінімальної кількості документів:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- документ про доходи та утримання за пів року.
Йдеться про такі загальні правила:
- кредит у готівці може стартувати з 10 000 і досягати 500 000 грн;
- термін від 1 до 5 років;
- відсоткова ставка від 36% у разі отримання кредиту від 100 000 грн.
Питання щодо оформлення кредиту готівкою від Ощадбанку можна уточнити у контакт-центрі банку. Також можна залишити заявку на сайті.
Ще Новини.LIVE розповідали, що за умови припинення відносин з Ощадбанком клієнти отримають право вивести залишок на інший банківський рахунок. На таку процедуру відведено тільки 30 календарних днів. Клієнти повинні за цей період подати заяву з проханням переказати кошти в інший банк.
Також Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку можна оперативно оплачувати послуги ЖКГ через онлайн-сервіси. Там пояснили, як робити такі розрахунки в "Мобільному Ощаді". Деякі кроки дозволять платити менше. Вартість сервісу за здійснення платежів залежатиме від типу розрахунку.