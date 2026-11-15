Человек держит банковскую карту и деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году владельцам некоторых карт международной платежной системы Mastercard от государственного "Ощадбанка" предложили получить скидки до 500 грн при совершении онлайн-платежей в одной из торговых сетей. Чтобы воспользоваться такими привилегиями, необходимо соблюдать условия программы, которая будет действовать до 15 декабря 2026 года.

О том, какие правила скидок действуют, рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Кто из клиентов Ощадбанка может сэкономить 500 грн

Речь идет о возможности получить скидки при расчетах премиальными картами Ощадбанка Mastercard World Elite.

Согласно нововведению, до середины декабря предусмотрены привилегии в виде скидок при оплате на сумму свыше 3 000 грн на онлайн-платформе премиальной украинской сети GoodWine, которая предлагает широкий выбор органических продуктов питания и напитков, деликатесов, товаров для дома, других предложений с доставкой по Киеву и всей Украине.

"С премиальными картами Mastercard получайте скидку на покупки в интернет-магазине goodwine.com.ua. Зайдите в интернет-магазин и выберите товары на сумму от 3 000 гривен, получите скидку 500 грн... Oschadbank Premium — превращайте обыденное в особенное", — говорится в сообщении госбанка.

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Как получить скидку клиентам Ощадбанка

Владельцы премиальных карт Mastercard, желающие получить скидку в виде промокода на покупки в интернет-магазине GoodWine, должны выполнить несколько рекомендаций. Для этого необходимо:

Зайти на сайт GoodWine; Выбрать необходимые товары на сумму от 3 000 грн; При оформлении заказа ввести промокод GoodWine500; Оплатить покупки картой World Elite Mastercard; Получить скидку 500 грн.

В Ощадбанке отметили, что скидка на заказ от 3 000 грн будет предоставляться по промокоду исключительно при онлайн-оплате. Сэкономить при покупках в физических магазинах или в мобильном приложении goodwine не удастся.

Предложение для владельцев премиальных карт будет актуально до 15 декабря 2026 года.

Как открыть премиальную карту World Elite в Ощадбанке

Согласно информации банка, клиенты могут заказать карту Mastercard World Elite через:

персонального менеджера;

контакт-центр;

обратившись непосредственно в отделение банка.

В частности, можно заполнить короткую форму обратной связи на сайте Oschadbank Premium Banking или позвонить по номеру 0 800 210 800.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, при каких условиях можно получить от Ощадбанка от 10 000 грн. По случаю юбилея банк подготовил подарки для премиальных карт. Владельцы карт Mastercard World Elite могут получить призы в виде денежных сертификатов. Для этого необходимо совершить покупки на определенную сумму.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке обновили цифровые сервисы. Теперь бизнес-клиенты могут использовать OschadID. Благодаря ему можно будет утверждать платежные операции и подписывать документы. Мобильное приложение уже доступно в Google Play и App Store. В госбанке обещают развивать цифровые инструменты.