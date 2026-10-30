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Головна Фінанси В Ощадбанку запрацював сервіс OschadID: для кого корисний

В Ощадбанку запрацював сервіс OschadID: для кого корисний

Ua ru
30 жовтня 2026 06:01
Ощадбанк запустив нову цифрову послугу для клієнтів: як працює OschadID Новини.LIVE
Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року державний "Ощадбанк" запровадив суттєве оновлення у своїх цифрових сервісах. Йдеться можливість для бізнес-клієнтів використовувати застосунок OschadID, що дасть змогу дистанційно підписувати платіжні операції та документи у системі дистанційного банкінгу CorpLight.  

Про особливості відповідної новації розповідає видання Новини.LIVE.

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Розширення спектру цифрових сервісів в Ощадбанку

За інформацією державного банку, новий застосунок покликаний суттєво полегшити діяльність бізнес-клієнтів, адже дозволить оперативно підтверджувати платіжні операції в системі, підписувати документи та використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на державних і комерційних ресурсах.

"OschadID: підписуйте платежі та документи в CorpLight і користуйтеся КЕП на державних платформах. Ощадбанк розширює можливості цифрових сервісів для бізнесу", — повідомляє пресслужба банку.

Як зазначається, тепер підприємці та організації зможуть покладатися у своїй діяльності на застосунок OschadID, що суттєво спростить затвердження операцій та взаємодію з державними сервісами та платформами цифрового документообігу.

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Якими ключовими можливостями наділений OschadID

Оновлення у цифрових сервісах банку розширить можливості дистанційної взаємодії клієнтів, шляхом:

  1. Можливості підписувати платіжні операції та документи в CorpLight із посиленим рівнем захисту.
  2. Генерування файлового кваліфікованого електронного підпису (КЕП) для програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО).
  3. Застосування кваліфікованого електронного підпису (КЕП) як хмарного ключа на порталі "Дія": 
  • в е-кабінеті платника податків ДПС;
  • держреєстрах ID.GOV.UA;
  • на окремих платформах е-документообігу.

За словами члена правління Ощадбанку, відповідальної за ММСБ (мікро-, малий та середній бізнес), Наталі Буткової-Вітвіцької, OschadID поєднає додатковий рівень захисту під час роботи в CorpLight зі змогою використовувати КЕП на зовнішніх платформах.

"Для підприємця це означає більше зручності в щоденній роботі з банком, державними сервісами та електронними документами", — пояснила вона.

Як клієнти можуть підключити OschadID

За інформацією банку, мобільний застосунок вже доступний у:

  • Google Play для операційної системи Android;
  • App Storeе для операційної системи iOS. 

Для того, щоб підключити OschadID, необхідно скористатись пропозицією в повідомленні у CorpLight. Користувачі отримають спеціальне повідомлення із пропозицією:

  • завантажити мобільний застосунок;
  • самостійно обрати зручний час для переходу.

У банку зауважили, що клієнтам важливі цифрові сервіси Ощадбанку. Згідно з актуальними даними:

  • 24% нових клієнтів починають взаємодію з банком дистанційно;
  • 55% траншів за кредитними лініями видають онлайн.
  • 27% рахунків відкривають дистанційно.
  • 241 тисяча клієнтів користуються CorpLight, а 99% платежів проводять через систему.

У держбанку додали, що продовжать розвивати цифрові інструменти, щоб підприємці мали можливість зручніше керувати операціями та працювати з документами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени в Ощадбанку продовжують діяти обмеження на операції з переказів через онлайн-сервіси. Йдеться про чинний ліміт у розмірі 10 000 грн. Через сплеск шахрайських списань банк ввів запобіжник для всіх карт. Такий ліміт на суму переказів діє тільки у нічний час.  

Ще Новини.LIVE писали про те, до кінця жовтня в Ощадбанку доступна програма з нарахування кешбеку до 40% за оплату сервісів. Сума не перевищуватиме еквівалент у 20 євро. Для участі у програмі необхідно виконати кілька правил. Зокрема, потрібно робити розрахунки картами системи Mastercard. 

онлайн-послуги Ощадбанк банки бізнес банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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