Перехожі біля відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" серед клієнтів щомісяця розігруватимуть сертифікати номіналом від 10 000 грн на шопінг та розваги до кінця 2026 року. Взяти участь у новій програмі можуть власники деяких карток міжнародної платіжної системи Mastercard, дотримавшись рекомендацій банку щодо мінімальної суми витрат.

Про те, хто може долучитися до розіграшу, розповідає видання Новини.LIVE.

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За яких умов можна отримати від Ощадбанку від 10 000 грн

Як розповіли у банку, Oschadbank Premium вже десять років забезпечує клієнтам особливе обслуговування у вигляді персонального сервісу, привілеїв та можливостей. З нагоди ювілею власникам преміальних карток підготували подарунки.

Згідно з умовами програми, власники карт Mastercard World Elite зможуть отримати такі призи:

Сертифікати Giftmall на суму 10 000 грн на шопінг та розваги — щомісяця по 10 одиниць, загалом — 30 сертифікатів за час акції; Сертифікати номіналом 50 000 грн, який можна буде використати на подорож, обравши відпочинок в одному із запропонованих готельних комплексів країни або на подорож на власний розсуд в Україні чи за кордоном. Щомісяця розіграють по три сертифікати.

Як клієнтам Ощадбанку взяти участь у розіграші

Для участі у програмі громадянам необхідно буде протягом місяця активно розраховуватися карткою Mastercard World Elite Ощадбанку. Йдеться про мінімальну суму від 30 000 грн, що гарантувати шанс у щомісячному розіграші.

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Також банк пропонує учасникам збільшити виграшні можливості завдяки додатковим діям:

У разі оформлення нової картки Mastercard World Elite у час дії акції;

За початок здійснення розрахунків з кредитного ліміту на будь-яку суму.

Водночас у разі виконання обох умов з'явиться можливість отримати три шанси у щомісячному розіграші за дотримання ключової умови для всіх учасників на розрахункову суму від 30 000 грн.

Скористатися можливістю отримати грошові подарунки від Ощадбанку можна буде щомісяця до кінця 2026 року.

Що необхідно знати про Oschad Premium

Як розповіли у банку, за десять років історії OschadPremium з персоналізованим сервісом і преміальними привілеями для клієнтів з'явилося 90 преміум-просторів в усіх регіонах, а команда зросла до понад 100 преміум-менеджерів.

Також за час дії Premium банк отримав низку національних і міжнародних нагород, з-поміж яких — від Euromoney та видань The Banker і Professional Wealth Management (PWM), які входять до складу Financial Times.

Зокрема, саме Ощадбанку належить першість на українському ринку у впровадженні моделі ліцензованого інвестиційного консультування для преміум-клієнтів. Її метою є надання персоналізованих інвестиційних рекомендацій, допомоги з фінансовим плануванням і супроводом інвестпортфеля.

Також банк популяризує українське мистецтво, співпрацює з митцями різних поколінь, культурними інституціями та українськими брендами, здійснює виставки та організовує арт-події для преміум-клієнтів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки зароблять українці на депозитах. Зокрема, в Ощадбанку доступна можливість покласти кошти на депозит "Моя Перемога" та отримувати до 13% річних у гривні. Проте фактичний дохід буде менший через оподаткування. Мінімальний розмір гривневого депозиту для відкриття становить 10 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку подорожчають деякі карткові операції. Зміни стосуватимуться операцій із придбання лотерейних білетів. З 10 грудня діятиме комісія у розмірі 1% за відповідні платежі та 2% за межами країни. Новації торкнуться фіноперацій із кодом MCC 7995.