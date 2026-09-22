Ощадбанк надає знижки: як отримати до 40% кешбеку до кінця жовтня

Банківська картка у руці. Фото: Новини.LIVE

До 31 жовтня 2026 року у клієнтів державного "Ощадбанку" є можливість долучитися до програми, що передбачає надання кешбеку до 40% за оплату популярних сервісів картками від міжнародної платіжної системи Mastercard, випущених цією фінустановою. Для того, щоб взяти участь в акції з надання винагороди, необхідно виконати кілька правил.

Про те, за яких умов можна отримати кешбек від банку, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що передбачає кешбек-програма Ощадбанку

Як розповіла пресслужба банку, йдеться про дію акційної програми для власників карток Mastercard. Згідно з нею, за здійснення оплати за підписки на е-сервіси Netflix, ChatGPT Plus та YouTube на офіційних порталах чи в мобільних застосунках, банк нарахує кешбек:

Для карток Mastercard від Ощаду — 20%;

Для карток Mastercard World Elite — 40%.

Як пояснюють у банку, кожна відповідна картка, зареєстрована для участі в акційній програмі, претендуватиме на кешбек. Його розмір не буде перевищувати еквівалент у 20 євро у грн, розрахований за офіційним курсом Національного банку України (НБУ).

З огляду на це, за весь час дії акції максимальний розмір нарахованого кешбеку за кожною зареєстрованою карткою становитиме 60 євро.

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Кого можуть допустити до акції банку

Згідно з умовами акції, взяти участь в кешбек-програмі Ощадбанку може будь-який клієнт за відповідності таких умов:

Дієздатні фізособи — податкові резиденти в Україні (окрім окупованих територій);

Вік перевищує 18 років на момент здійснення реєстрації;

Наявна активована картка Mastercard, випущена Ощадбанком.

Які правила реєстрації у програмі Ощаду

Громадяни, які бажають взяти участь в акції, повинні виконати кілька рекомендацій:

Пройти реєстрацію картки Mastercard від Ощаду на офіційній сторінці, заповнивши онлайн-форму; Оплатити підписки за сервіи (Netflix, YouTube або ChatGPT Plus) зареєстрованою карткою упродовж дії акції на офіційних сайтах/офіційних застосунках сервісів; Отримати кешбек упродовж 10 робочих днів після операції.

У банку зауважили, що в разі ненадання учасником усіх даних в анкеті, Mastercard може відмовити в участі та не здійснить нарахування чи виплату до 40% кешбеку.

Акція триватиме до 23:59 31 жовтня цього року, однак обмежена бюджетом відповідної кампанії (еквівалент 100 000 євро), тому може закінчитися або в останній день її дії, або у разі досягнення бюджету кампанії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Ощадбанк пропонує спецумови обслуговування для зарплатних карток. Передбачається надання гнучких тарифів, знижені комісії та бонуси. Також доступна можливість підвищити відстоткову ставку за депозитом, пільгове зниження ставки за іпотекою.

Ще Новини.LIVE писали про те, що одержувачі пенсій в Ощадбанку можуть отримати електронні сертифікати, що дозволять обміняти їх на товари у магазинах за номінальною вартістю. Для цього необхідно виконати певні умови, зокрема, оформити пенсійні картки в цьому банку вперше.