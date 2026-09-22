Ощадбанк предоставляет скидки: как получить до 40% кэшбэка до конца октября

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

До 31 октября 2026 года у клиентов государственного "Ощадбанка" есть возможность присоединиться к программе, предусматривающей предоставление кэшбэка до 40% за оплату популярных сервисов картами международной платежной системы Mastercard, выпущенными этим финансовым учреждением. Чтобы принять участие в акции по предоставлению вознаграждения, необходимо соблюсти несколько правил.

О том, при каких условиях можно получить кэшбэк от банка, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что предусматривает программа кэшбэка Ощадбанка

Как сообщила пресс-служба банка, речь идет о проведении акционной программы для владельцев карт Mastercard. Согласно ей, за оплату подписок на электронные сервисы Netflix, ChatGPT Plus и YouTube на официальных порталах или в мобильных приложениях банк начислит кэшбэк:

для карт Mastercard от Ощадбанка — 20%;

для карт Mastercard World Elite — 40%.

Как поясняют в банке, каждая соответствующая карта, зарегистрированная для участия в акционной программе, будет претендовать на кэшбэк. Его размер не будет превышать эквивалент 20 евро в гривнах, рассчитанный по официальному курсу Национального банка Украины (НБУ).

Учитывая это, за весь период действия акции максимальный размер начисленного кэшбэка по каждой зарегистрированной карте составит 60 евро.

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Согласно условиям акции, принять участие в кэшбэк-программе Ощадбанка может любой клиент при соблюдении следующих условий:

Дееспособные физические лица — налоговые резиденты Украины (за исключением оккупированных территорий);

Возраст превышает 18 лет на момент регистрации;

Наличие активированной карты Mastercard, выпущенной Ощадбанком.

Каковы правила регистрации в программе Ощада

Граждане, желающие принять участие в акции, должны выполнить несколько рекомендаций:

Пройти регистрацию карты Mastercard от Ощадбанка на официальном сайте, заполнив онлайн-форму; Оплатить подписки на сервисы (Netflix, YouTube или ChatGPT Plus) зарегистрированной картой в течение срока действия акции на официальных сайтах/в официальных приложениях сервисов; Получить кэшбэк в течение 10 рабочих дней после совершения транзакции.

В банке отметили, что в случае непредставления участником всех данных в анкете Mastercard может отказать в участии и не произвести начисление или выплату до 40% кэшбэка.

Акция продлится до 23:59 31 октября этого года, однако ограничена бюджетом соответствующей кампании (эквивалент 100 000 евро), поэтому может закончиться либо в последний день ее действия, либо в случае исчерпания бюджета кампании.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Ощадбанк предлагает специальные условия обслуживания зарплатных карт. Предусматривается предоставление гибких тарифов, сниженных комиссий и бонусов. Также доступна возможность повысить процентную ставку по депозиту, льготное снижение ставки по ипотеке.

Еще Новини.LIVE писали о том, что получатели пенсий в Ощадбанке могут получить электронные сертификаты, которые позволят обменять их на товары в магазинах по номинальной стоимости. Для этого необходимо выполнить определенные условия, в частности, оформить пенсионные карты в этом банке впервые.