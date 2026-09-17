Зарплати в Ощадбанку: які діють тарифи та бонуси у вересні

Людина тримає банківську картку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році державний "Ощадбанк" пропонує спеціальні умови обслуговування для нарахування заробітної плати працівникам підприємств чи бюджетних організацій. Йдеться про тарифний пакет "Зарплатний", що передбачає гнучкі тарифи користування картками від базових до преміальних умов. Для таких типів карток передбачені окремі послуги, спеціальні комісії та бонуси.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу банку.

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Які діють умови для зарплатних карток Ощадбанку

Як пояснюють в Ощадбанку, зарплатна картка є зручним та безпечним інструментом для нарахування зарплати, забезпечує безготівкові взаємини з роботодавцем та спрощує розрахунки, передбачає корисні послуги та бонуси.

Як зазначається, такі картки доступні для підключення у рамках корпоративного зарплатного проєкту та для фізосіб, які хочуть індивідуально обслуговуватися в Ощадбанку. Окрім стандартних послуг, клієнтам будуть доступні:

Можливість підвищити відстоткову ставку за депозитом, відкритим в Ощадбанку; Пільгове зниження ставки за іпотекою; Гнучка система тарифікації користування картками.

Зарплатні картки Ощадбанку видають з обслуговуванням до п'яти років у такій валюті:

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гривня;

долар;

євро.

Які передбачені тарифи для зарплатних карт

Згідно з умовами, цього року для таких карток діють особливі умови обслуговування. А саме:

Відсутні комісія під час відкриття карток;

Безкоштовне зарахування зарплати;

Відсутня плата під час зняття готівки у касах відділень;

Безкоштовне зняття готівки в банкоматах в Україні до 100 000 грн залежно від типу карти;

6% нараховують на залишок коштів за послугою "Мобільні заощадження";

Відсутня плата за перекази на будь-які карти Ощадбанку.

Також за поповнення рахунку безготівково чи готівкою з карткою через POS-термінал, АТМ, ІПТ Банку — не стягується комісія. У разі поповнення

готівкою без картки у касі банку через POS-термінал, АТМ/ІПТ та за реквізитами рахунку — 1%.

Р2Р-перекази на власні рахунки (відкриті в межах одного РУ/ГУОК) — не тарифікуються, однак стягують 2,99%, якщо операція здійснюється кредитними коштами.

Р2Р-перекази на інші картки банку через банкомати та термінали — 0,5% +3 грн, через "Ощад 24" — не тарифікуються, однак передбачені 2,99% за операції кредитними грошима.

Перекази в "Ощад 24/7" за фінансовим номером телефону не тарифікуються, якщо йдеться про кредитні кошти, то 2,99%.

За поповнення мобільного телефону, зокрема через контакт-центр (чат з оператором, чат-бот), комісія становить 3 грн.

Вигоди та додаткові можливості карт Ощадбанку

Власникам відповідних карт будуть гарантовані окремі умови обслуговування. Зокрема:

Безплатні Push-повідомлення щодо руху коштів за рахунком;

Доступ до різноманітних програм лояльності Mastercard "Більше" та Visa "Мої бонуси";

Право на відкриття додаткових карт у гривні/валюті;

Відсутня комісія під час валютообміну в мобільному застосунку.

Окрім того, всі зарплатні картки Ощадбанку можна використовувати для розрахунку за товари та послуги без комісії у всіх торговельних мережах через застосунки Contactless та PayWave.

Також за умови реєстрації у системах Apple Pay/Google Гаманець/Garmin Pay/Mi Pay є можливість робити безконтактні розрахунки за допомогою годинника, смартфона чи фітнес-браслета.

Також окремі бонуси подарунки надають партнери банку за використання у програмах Mastercard "Більше" та Visa "ZVISNO, BONUS".

Деталі щодо зарплатного проєкту можна уточнити у менеджера банку, залишивши на сайті свої контактні дані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени в Ощадбанку можна оформити щомісячну грошову допомогу у сумі 7 000 грн. Виплати передбачаються на догляд за дітьми до однорічного віку. Зокрема, перед цим важливо перевірити персональні дані у Пенсійному фонді, а після цього прибути до Ощадбанку та оформити картку зі спецрежимом.

Ще Новини.LIVE писали, що клієнти Ощадбанку щороку переплачують за одну із послуг. Зокрема, цьогоріч за деякими тарифними планами додатково стягують суми від 300 до 480 грн, проте витрат можна уникнути. Як пояснили у банку, можна підключити альтернативу у вигляді безкоштовних сповіщень через інші канали та заощадити.