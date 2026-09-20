Ощадбанк надасть деяким пенсіонерам гроші на покупки: як отримати

Людина тримає банківську картку. Фото: Новини.LIVE

Одержувачам пенсійних виплат через державний "Ощадбанк" надають електронні сертифікати у вигляді унікальної комбінації букв та цифр, які дозволяють обмінювати їх на товари в мережі магазинів у межах номінальної вартості. Для того, щоб скористатися відповідною пропозицією, необхідно виконати певні умови.

Про те, для кого доступна відповідна можливість, розповідають Новини.LIVE.

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Умови надання е-сертифіката на покупки від Ощадбанку

Йдеться про реалізацію спільної програми банку та торговельної мережі АТБ, розрахованої виключно на громадян похилого віку, що передбачає надання можливості придбання товарів за рахунок подарункового сертифіката.

Певні суми на здійснення покупок отримають тільки власники таких пенсійних карток міжнародної платіжної системи Masterсard, випущених Ощадбанком:

карти Standard Mastercard;

карти MC Debit Standard;

карти MC World;

карти MC Debit World;

карти MC Platinum;

карти MC World Elite.

За інформацією держбанку, право на участь у програмі може з'явитися у разі виконання такої ключової умови:

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На яку суму можуть претендувати клієнти банку

У разі дотримання базових умов програми клієнти банку отримають електронний сертифікат номінальною вартістю 300 грн. Він передбачатиме можливість обміну його на товари у мережі магазинів "АТБ" у межах вищевказаної вартості.

Згідно з критеріями програми, передбачається надання учасникам, які належним чином виконають умови, 25 200 електронних сертифікатів для покупок в магазині за весь період акції.

Як взяти участь у програмі від Ощадбанку

За інформацією банку, перш ніж претендувати на електронний сертифікат на покупки, охочі взяти участь в акції повинні відповідати вимогам програми:

бути дієздатними громадянами;

мати податковий номер;

бути повнолітніми (від 18 років).

Після чого потрібно до кінця січня наступного року виконати одну з двох умов:

Або оформити пенсійну картку Mastercard в Ощаді та отримати перше зарахування пенсії;

Або перевести пенсію в цей банк з іншої фінустанови, куди надходять виплати.

У разі дотримання відповідних правил клієнти отримають гарантовані е-сертифікати на придбання продуктів та товарів.

Очікується, що в банку щомісяця відбуватиметься визначення отримувачів сертифікатів:

у вересні 2026 року;

у жовтні 2026 року;

у листопаді 2026 року;

у грудні 2026 року;

у січні 2027 року.

"Електронний сертифікат може бути використаний виключно у фізичних магазинах торговельної мережі АТБ та не розповсюджується для придбання алкогольних напоїв й тютюнових виробів", — додали у фінустанові.

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