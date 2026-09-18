В Ощадбанку пояснили, чому стягують плату з анульованих карток

Відділення банку та перехожі. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" можуть стягувати додаткову плату з анульованих карток клієнтів. Там уточнили, що закриття картки не тотожне закриття рахунку, а тому за умови його невикористання протягом тривалого часу банк може почати розцінювати його як неактивний, на що передбачена окрема тарифікація.

Про те, як уникути проблем з комісіями після закриття карток, розповідають Новини.LIVE.

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Чому стягують плату із закритих карток Ощадбанку

За матеріалами пресслужби, у фінустанові передбачені тарифи на різні сервіси та операції. Також можуть стягувати плату за повну бездіяльність клієнта за рахунком протягом 12 місяців (окрім списання комісій, а також переказів з/на віртуальну картку). Така комісія має назву "Обслуговування неактивного рахунку".

При цьому автоматичне стягнення можливе, навіть якщо громадяни звернулись до відділення банку для закриття рахунку. Через рік вони можуть отримати сповіщення з попередженням про вимогу сплати комісії за "Обслуговування неактивних рахунків", якщо не буде жодних дій протягом наступних 30 днів.

Причиною цього є елементарне незнання правил фінустанови щодо обслуговування та закриття рахунку. Якщо їх порушити — банк матиме право списувати відповідну комісію.

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У 2026 році за неактивні рахунки протягом одного року передбачається списання комісії у близько 150 грн, проте стягнення у борг не піде, якщо на рахунку не буде вистачати повної суми.

Які діють правила закриття карт в банку

За даними банку, у застосунку та особистому кабінеті веббанкінгу "Ощад24/7" є можливість закриття карток, якщо клієнт ними не користується. Однак йдеться про картки, а не повне закриття рахунку.

Для того, щоб повністю розірвати співпрацю з банком, необхідно звернутися до відділення. Банк може закрити рахунок на основі поданої заяви.

Однак цього недостатньо, важливою умовою повного анулювання рахунку є відсутність на ньому коштів. Навіть якщо на рахунку залишиться умовно 0.84 копійки, фінустанова не зможе його закрити.

Гроші, навіть в такій незначній сумі, необхідно або забрати через касу, або переказати на інший рахунок через застосунок.

Якщо ж сума на закритій карті залишиться, то рахунок повністю не закриється, й через рік банк почне списувати комісію.

Після завершення цього періоду фінустанова перенесе залишки коштів на балансовий рахунок. Якщо клієнт не звернеться за своїми коштами упродовж трьох років, тільки тоді банк зможе повністю автоматично закрити рахунок та перестати стягувати будь-яку плату.

Як уникнути сплати комісії в Ощадбанку

Громадяни, які не бажать переплачувати, можуть уникнути списання комісії за обслуговування неактивного банківського рахунку, звернувшись до відділення для його закриття.

Водночас, якщо клієнт не бажає припиняти відносини з банком, однак рідко користується карткою, повинен періодично виконувати будь-які "символічні" операції, дотримавшись таких рекомендацій:

Відкрити онлайн-депозит у застосунку/веббанкінгу "Ощад 24/7"; Здійснювати розрахунок карткою щонаймеше раз за шість місяців; Раз на три місяці поповнювати мобільний телефон на кілька гривень; Виконувати інші фіноперації з карткою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, які існують непомітні комісії в Ощадбанку. Загалом йдеться про щонайменше сім операцій, через які є загроза переплатити зайве. Зокрема, перекази через "Ощад 24/7" є безкоштовними, проте аналогічні операції через термінали обійдуться у певну суму.

Також Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку оновили договір комплексного банківського обслуговування фізосіб. У вересні нова редакція набула чинності. Йдеться про договір із загальними правилами користування послугами. Оновили механізм нарахування комісій, через що зміни можуть торкнутися різних операцій.