ПриватБанк надасть низку кешбеків на товари для школярів та студентів — подробиці

Розрахунок карткою ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" доступні різноманітні кешбеки на покупки до нового навчального року. Фінустанова пропонує громадянам вже зараз долучитися до програми знижок та платити за шкільні товари до 10% менше.

Про це інформує пресслужба фінустанови у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про кешбек-програми ПриватБанку

За інформацією банку, клієнти ПриватБанку в рамках підготовки до школи чи університету можуть активувати кешбеки та знижки.

Програма лояльності "Привіт" ПриватБанку запустила сезон кешбеків та знижок, присвячених новому навчальному року. Школярі, студенти, батьки та педагоги будуть отримувати персональні акційні пропозиції на купівлю необхідних речей для навчання.

"Готуємось до школи і універу разом із ПриватБанком! Перед тим як бігти за зошитами, рюкзаком чи навіть новим айфоном — тисни на долоньку у Приват24 та активуй кешбеки і знижки", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ПриватБанк спільно з топовими магазинами приготували низку кешбеків на покупки:

3–5% кешбеку — нададуть на шкільні та студентські необхідні речі;

10% знижки — на техніку Apple з 22 по 29 серпня;

10% кешбек — на квіти з 29 серпня по 5 вересня.

Також передбачені кешбеки на послуги таксі та квитки на залізничні подорожі.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Як скористатися пропозицією від ПриватБанку

За даними банку, всі пропозиції тематичних кешбеків доступні власникам звичайних та преміальних платіжних карток. Необхідно заздалегідь лише натискати на долоньку "Привіту" у "Приват24" для перевірки нових пропозицій та активації персональних кешбеків та знижок.

Алгоритм дій наступний:

треба натиснути на долоньку у "Приват24";

обрати пропозицію;

купити вигідно з картою ПриватБанку.

Раніше ми писали, які купюри приймають термінали ПриватБанку. Клієнтам пояснили, що пристрої приймають платежі як у готівковій формі, так і в безготівковій.

Також ми розповідали, що ПриватБанк виплачує винагороди за деякі перекази. Зокрема, за певні операції можна отримати додатково від 250 грн.