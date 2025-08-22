ПриватБанк назвал правила безопасности для финансового номера — что важно знать

Банковская карта и телефон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали, как гарантировать безопасность финансовому номеру телефона в случае посягательств мошенников. Почти все услуги банка связаны с ним, а потому обнародованные правила позволят клиентам избежать возможных проблем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

Как гарантировать безопасность финансовому номеру клиентам ПриватБанка

По информации банка, финансовый номер телефона ПриватБанк использует для быстрой идентификации клиента и осуществления операций, таких как:

вход в приложение "Приват24";

подтверждение платежей;

получение информации о счете.

Именно финансовый номер позволяет снизить риск мошенничества, ведь все финансовые операции, требующие подтверждения, поступают на привязанный номер (коды, пароли, оповещения).

Правила банка. Источник: ПриватБанк

Согласно правилам, в целях безопасности для осуществления операций в банке клиенты могут использовать исключительно один номер телефона. Именно этот факт может значительно уменьшить угрозу мошенничества.

"Вы можете оставить банку несколько номеров, чтобы с Вами можно было легко связаться, но телефон для проведения банковских операций у Вас должен быть один. Его Вы выбираете сами и сообщаете об этом в банк", — говорится в сообщении.

Финансовый номер является очень уязвимым местом, если каким-то образом попадет в посторонние руки. Для того, чтобы обезопасить номер, необходимо знать определенные правила, среди которых главным является максимальная его секретность.

Объяснение банка. Источник: ПриватБанк

Как уведомить ПриватБанк о намерении сменить номер телефона

По данным финучреждения, клиенты могут зарегистрировать или изменить финансовый номер телефона. Для этого предусмотрены несколько способов:

в банкомате с картой, нажав в меню "Мои настройки", выбрав пункт "Указать основной (финансовый) телефон";

в терминале самообслуживания: выбрав раздел "Банковские операции", перейдя в пункт "Мои данные" и выбрав раздел "Указать основной (финансовый) телефон";

в приложении "Приват24": войдя в "Настройки" в меню "Все услуги", нажав на раздел "Безопасность" и выбрав пункт "Изменение логина".

