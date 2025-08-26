ПриватБанк предоставит ряд кэшбэков на товары для школьников и студентов — подробности

Расчет картой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" доступны различные кэшбэки на покупки к новому учебному году. Финучреждение предлагает гражданам уже сейчас присоединиться к программе скидок и платить за школьные товары до 10% меньше.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения в Facebook.

Что нужно знать о кэшбэк-программах ПриватБанка

По информации банка, клиенты ПриватБанка в рамках подготовки к школе или университету могут активировать кэшбээк и скидки.

Программа лояльности "Привет" ПриватБанка запустила сезон кэшбэков и скидок, посвященныех новому учебному году. Школьники, студенты, родители и педагоги будут получать персональные акционные предложения на покупку необходимых вещей для обучения.

"Готовимся к школе и универу вместе с ПриватБанком! Перед тем как бежать за тетрадями, рюкзаком или даже новым айфоном — жми на ладошку в Приват24 и активируй кэшбэк и скидки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ПриватБанк совместно с топовыми магазинами приготовили ряд кэшбэков на покупки:

3-5% кэшбэка — предоставят на школьные и студенческие необходимые вещи;

10% скидки — на технику Apple с 22 по 29 августа;

10% кэшбэк — на цветы с 29 августа по 5 сентября.

Также предусмотрены кэшбэки на услуги такси и билеты на железнодорожные путешествия.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Как воспользоваться предложением от ПриватБанка

По данным банка, все предложения тематических кэшбэков доступны владельцам обычных и премиальных платежных карт. Необходимо заранее лишь нажимать на ладошку "Привета" в "Приват24" для проверки новых предложений и активации персональных кэшбэков и скидок.

Алгоритм действий следующий:

надо нажать на ладошку в "Приват24";

выбрать предложение;

купить выгодно с картой ПриватБанка.

