ПриватБанк предоставит ряд кэшбэков на товары для школьников и студентов — подробности

Скидки на школьные товары в ПриватБанке — как воспользоваться
В государственном "ПриватБанке" доступны различные кэшбэки на покупки к новому учебному году. Финучреждение предлагает гражданам уже сейчас присоединиться к программе скидок и платить за школьные товары до 10% меньше.
Об этом информирует пресс-служба финучреждения в Facebook.
Что нужно знать о кэшбэк-программах ПриватБанка
По информации банка, клиенты ПриватБанка в рамках подготовки к школе или университету могут активировать кэшбээк и скидки.
Программа лояльности "Привет" ПриватБанка запустила сезон кэшбэков и скидок, посвященныех новому учебному году. Школьники, студенты, родители и педагоги будут получать персональные акционные предложения на покупку необходимых вещей для обучения.
"Готовимся к школе и универу вместе с ПриватБанком! Перед тем как бежать за тетрадями, рюкзаком или даже новым айфоном — жми на ладошку в Приват24 и активируй кэшбэк и скидки", — говорится в сообщении.
Как отмечается, ПриватБанк совместно с топовыми магазинами приготовили ряд кэшбэков на покупки:
- 3-5% кэшбэка — предоставят на школьные и студенческие необходимые вещи;
- 10% скидки — на технику Apple с 22 по 29 августа;
- 10% кэшбэк — на цветы с 29 августа по 5 сентября.
Также предусмотрены кэшбэки на услуги такси и билеты на железнодорожные путешествия.
Как воспользоваться предложением от ПриватБанка
По данным банка, все предложения тематических кэшбэков доступны владельцам обычных и премиальных платежных карт. Необходимо заранее лишь нажимать на ладошку "Привета" в "Приват24" для проверки новых предложений и активации персональных кэшбэков и скидок.
Алгоритм действий следующий:
- надо нажать на ладошку в "Приват24";
- выбрать предложение;
- купить выгодно с картой ПриватБанка.
