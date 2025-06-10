Розрахунок за газ — хто і як може заплатити менше у червні

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть отримати знижку під час розрахунку за спожитий природний газ. Для цього необхідно дотримуватися певних вимог.

Про це йдеться у матеріалах ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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Правила надання знижки на газ

У компанії зазначили, що споживачі можуть дещо менше платити за рахунок знижки за умови вчасного розрахунку. Бонус надають тим, хто здійснює оплату до 15 числа щомісяця.

Така знижка передбачена тільки для тих клієнтів, які оплачують рахунки за допомогою онлайн-сервісів.

Йдеться про такі онлайн-послуги ГК "Нафтогаз України" для оплати:

на сайті без реєстрації;

через особистий кабінет;

в чат-боті GASUA у Viber або Telegram.

Відповідний дисконт застосують автоматично з наступного розрахункового місяця.

"Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня — це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни", — повідомили у компанії.

На скільки споживачі заплатять менше

Згідно з правилами, йдеться про 1% знижку від загальної суми до сплати. Нині споживачі платять за місячним тарифом 7,96 грн за один куб. м. Тобто, за умови споживання 9,9 куб. м. блакитного палива (соціальна норма на трьох громадян, тільки плита) сума дорівнюватиме 78,8 грн, а разом зі знижкою — 78,01 грн.

Таким чином, знижка більш актуальна для тих споживачів природного газу, у кого значні витрати обсягу ресурсу.

Нагадаємо, Нафтогаз дав рекомендації, як правильно читати дані у платіжках. Це дозволить самостійно контролювати нарахування, борг та переплату за рахунками.

Раніше в Нафтогазі розповіли, коли клієнти можуть повернути кошти з оплати рахунків за газ. Відповідний механізм має свої особливості та застосовується виключно за певних правил.