Повернення грошей з оплати за газ Нафтогазу — що необхідно зробити

Нафтогаз повертає кошти з оплати за газ — що треба знати
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, коли можливе повернення коштів з оплати рахунків за природний газ. Така процедура має свої особливості та застосовується лише за певних обставин.
Про це йдеться у матеріалах компанії.
Коли Нафтогаз повертає кошти з оплати за газ
У компанії зазначають, що іноді виникають ситуації, коли Нафтогаз повертає кошти своїм клієнтам. Таке може трапитися, коли споживач здійснив помилкову оплату за "блакитне паливо".
Оскільки в Нафтогазі передбачили подібні випадки, для цього створили спеціальну інструкцію з повернення сплачених грошей.
Повернення помилково надісланих коштів на рахунки клієнтів можливе виключно, якщо дотримано затверджених вимог. Якщо громадяни не звернуться з необхідною заявою та пакетом документів, автоматичного повернення не буде.
Які потрібні документи для повернення коштів
Як розповіли в Нафтогазі, повернення коштів з оплати рахунків за природний газ можливе, якщо клієнти напишуть заяву про повернення коштів на ім'я компанії з описом ситуації, а також датою та підписом.
Необхідно додати такі документи:
- паспорт громадянина;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- платіжний документ про здійснену оплату (квитанція/чек/ банківська виписка).
Потрібно зазначити номер телефону, адресу е-пошти.
"Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть додатково довідку з реквізитами банку. Якщо необхідно перенести гроші з одного особового рахунку на інший, зазначте в заяві обидва особових рахунки та суму, яку необхідно перенести з одного рахунку на інший", — повідомляють у компанії.
Заяву разом з документами треба надіслати:
- на е-пошту Нафтогазу — client@gas.ua;
- поштовим відправленням — м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз Україна".
Раніше ми розповідали, що тарифи в Україні у червні перебуватимуть на колишньому рівні. Ціну на природний газ заморожено протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після скасування.
Також повідомляли, що попри те, що країна хоче збільшити обсяги імпорту електроенергії та природного газу у 2025 році, українцям можна не хвилюватися щодо подорожчання комунпослуг. Тарифи залишаться незмінні.
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