Повернення грошей з оплати за газ Нафтогазу — що необхідно зробити

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, коли можливе повернення коштів з оплати рахунків за природний газ. Така процедура має свої особливості та застосовується лише за певних обставин.

Про це йдеться у матеріалах компанії.

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Коли Нафтогаз повертає кошти з оплати за газ

У компанії зазначають, що іноді виникають ситуації, коли Нафтогаз повертає кошти своїм клієнтам. Таке може трапитися, коли споживач здійснив помилкову оплату за "блакитне паливо".

Оскільки в Нафтогазі передбачили подібні випадки, для цього створили спеціальну інструкцію з повернення сплачених грошей.

Повернення помилково надісланих коштів на рахунки клієнтів можливе виключно, якщо дотримано затверджених вимог. Якщо громадяни не звернуться з необхідною заявою та пакетом документів, автоматичного повернення не буде.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Які потрібні документи для повернення коштів

Як розповіли в Нафтогазі, повернення коштів з оплати рахунків за природний газ можливе, якщо клієнти напишуть заяву про повернення коштів на ім'я компанії з описом ситуації, а також датою та підписом.

Необхідно додати такі документи:

паспорт громадянина;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

платіжний документ про здійснену оплату (квитанція/чек/ банківська виписка).

Потрібно зазначити номер телефону, адресу е-пошти.

"Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть додатково довідку з реквізитами банку. Якщо необхідно перенести гроші з одного особового рахунку на інший, зазначте в заяві обидва особових рахунки та суму, яку необхідно перенести з одного рахунку на інший", — повідомляють у компанії.

Заяву разом з документами треба надіслати:

на е-пошту Нафтогазу — client@gas.ua;

поштовим відправленням — м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз Україна".

Раніше ми розповідали, що тарифи в Україні у червні перебуватимуть на колишньому рівні. Ціну на природний газ заморожено протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після скасування.

Також повідомляли, що попри те, що країна хоче збільшити обсяги імпорту електроенергії та природного газу у 2025 році, українцям можна не хвилюватися щодо подорожчання комунпослуг. Тарифи залишаться незмінні.