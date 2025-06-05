Долги в платежках — в Нафтогазе уточнили, как правильно читать данные в квитанциях

Данные в платежках за газ — Нафтогаз сделал важное уточнение
Украинские потребители природного газа могут самостоятельно контролировать начисления, задолженность и переплату по счетам. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, как правильно читать данные в платежках.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию
ГК "Нафтогаз Украины".
Появления долгов в платежках и другие негативные моменты
Как отмечают в Нафтогазе, есть три ключевых фактора, от которых зависит угроза появления долга. Проблемы возможны в случае:
- указания неправильных реквизитов;
- нерегулярного внесения данных;
- пропуска в оплате за газ до 25 числа.
Также иногда возникают ситуации, когда потребитель совершил ошибочную оплату за "голубое топливо". Для этого Нафтогаз предусмотрел специальную процедуру возврата средств.
Эти и другие негативные моменты можно отследить, если ориентироваться в самых важных данных в коммунальной платежке.
Как ориентироваться в показателях в квитанции
В Нафтогазе существуют свои понятия и терминология, что позволит не ошибиться и четко проследить за правильностью данных. А именно:
- Лицевой счет — является уникальным идентификатором как потребителя в системе газоснабжающей компании Украины.
- EIC код — является персональным газовым номером, который является основным для идентификации счета как в ГК "Нафтогаз", так и у оператора ГРМ.
- "Потреблено" — этот показатель указывает объем газа, использованный за месяц.
- "Тариф" — показывает актуальную цену за один кубометр газа согласно тарифному плану.
- "Начислено" — сумма за использованный природный газ.
- "Долг" — неоплаченная сумма за предыдущие периоды.
- "Оплачено" — указывает на общую сумму средств, которые были оплачены в определенном месяце.
- "К оплате" — конечная сумма, которую необходимо оплатить, учитывая начисления, долги или переплату.
В каждой платежке содержатся реквизиты газоснабжающей компании, благодаря чему можно оплатить счет за потребленный газ в банке.
QR код — сделает оплату оперативной и без лишних хлопот.
"Каждый из этих элементов в платежке играет важную роль в обеспечении прозрачности и понимания вашего счета за газ, позволяя лучше контролировать расходы и оптимизировать свое будущее потребление", — добавили в компании.
Ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают изменить тарифы на воду и водоснабжение. Такие рекомендации в проекте постановления появились на сайте профсоюзов.
Также сообщали, что газоснабжающие компании обнародовали тарифы на природный газ в июне 2025 года. В частности, у Нафтогазе стоимость составляет 7,96 грн за куб. м.
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