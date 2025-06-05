Долги в платежках — в Нафтогазе уточнили, как правильно читать данные в квитанциях

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Украинские потребители природного газа могут самостоятельно контролировать начисления, задолженность и переплату по счетам. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, как правильно читать данные в платежках.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию

ГК "Нафтогаз Украины".

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Появления долгов в платежках и другие негативные моменты

Как отмечают в Нафтогазе, есть три ключевых фактора, от которых зависит угроза появления долга. Проблемы возможны в случае:

указания неправильных реквизитов;

нерегулярного внесения данных;

пропуска в оплате за газ до 25 числа.

Также иногда возникают ситуации, когда потребитель совершил ошибочную оплату за "голубое топливо". Для этого Нафтогаз предусмотрел специальную процедуру возврата средств.

Эти и другие негативные моменты можно отследить, если ориентироваться в самых важных данных в коммунальной платежке.

Как ориентироваться в показателях в квитанции

В Нафтогазе существуют свои понятия и терминология, что позволит не ошибиться и четко проследить за правильностью данных. А именно:

Лицевой счет — является уникальным идентификатором как потребителя в системе газоснабжающей компании Украины.

EIC код — является персональным газовым номером, который является основным для идентификации счета как в ГК "Нафтогаз", так и у оператора ГРМ.

"Потреблено" — этот показатель указывает объем газа, использованный за месяц.

"Тариф" — показывает актуальную цену за один кубометр газа согласно тарифному плану.

"Начислено" — сумма за использованный природный газ.

"Долг" — неоплаченная сумма за предыдущие периоды.

"Оплачено" — указывает на общую сумму средств, которые были оплачены в определенном месяце.

"К оплате" — конечная сумма, которую необходимо оплатить, учитывая начисления, долги или переплату.

Данные в платежке. Источник: Нафтогаз

В каждой платежке содержатся реквизиты газоснабжающей компании, благодаря чему можно оплатить счет за потребленный газ в банке.

QR код — сделает оплату оперативной и без лишних хлопот.

"Каждый из этих элементов в платежке играет важную роль в обеспечении прозрачности и понимания вашего счета за газ, позволяя лучше контролировать расходы и оптимизировать свое будущее потребление", — добавили в компании.

Ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают изменить тарифы на воду и водоснабжение. Такие рекомендации в проекте постановления появились на сайте профсоюзов.

Также сообщали, что газоснабжающие компании обнародовали тарифы на природный газ в июне 2025 года. В частности, у Нафтогазе стоимость составляет 7,96 грн за куб. м.