Нафтогаз назвав причини появи боргів у платіжках — що варто знати

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" назвала ключові причини появи заборгованості з оплати природного газу. Неочікувані суми до сплати можуть нарахувати у разі допущення певних помилок.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали компанії.

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Причини появи боргів у платіжках за газ

За інформацією Нафтогазу, існує три основні фактори, що загрожують виникненням боргу, навіть якщо домогосподарство здійснило розрахунок за блакитне паливо.

Там наголошують, що накопичення боргу в платіжці може призвести до певних наслідків, тому варто знати правила, що допоможуть уникнути такого розвитку подій.

Проблеми можуть чекати у разі:

Якщо громадянин вказав неправильні реквізити. Помилка під час заповнення платіжних документів, зокрема щодо індивідуального особового номера, може призвести до того, що кошти не будуть зараховані на баланс. Це призведе до створення штучної заборгованості, урегулювання якої займе певний час. Якщо клієнти нерегулярно вносять інформацію. Запорукою правильних розрахунків є стабільна передача даних лічильника. Тож потрібно передавати їх вчасно з 28 по 5 число кожного місяця. Якщо громадянин здійснює оплату через раз. У такому разі, пропустивши оплату за газ до 25 числа, вже наступного місяця у рахунку буде вказана заборгованість.

"Уникнути боргів просто, якщо не забувати про свій обов'язок платити за спожите... Пам’ятайте, що своєчасна оплата рахунків — це не лише запорука безперебійного постачання блакитного палива, а й ваш фінансовий комфорт. Оберіть відповідальність і збережіть свій бюджет!" — йдеться у повідомленні.

Сплачувати за послугу можна через цифрові сервіси компанії:

особистий кабінет;

чат-бот GASUA у Viber чи Telegram;

на сайті без реєстрації.

Вартість газу у червні 2025 року

У червні поточного року клієнти Нафтогазу платитимуть 7,96 грн за кубометр. Тобто базова річна пропозиція не змінилася і діятиме до 30 квітня 2026 року.

Компанія обслуговує близько 98% споживачів, а це понад 12 млн домогосподарств.

Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб. м, а от місячні змінюються, залежно від ринкових тенденцій.

Нагадаємо, що споживачі комунальних послуг можуть розраховувати на грошову компенсацію за завищені суми в платіжках. Писати скарги можна на адресу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Також ми писали, що у Нафтогазі розповіли клієнтам, коли можливе повернення грошей з оплати рахунків за природний газ. Відповідна процедура має свої особливості, проте застосовується тільки за певних обставин.