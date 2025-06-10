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Главная Финансы Скидки на природный газ — кто и как может воспользоваться летом

Скидки на природный газ — кто и как может воспользоваться летом

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 08:50
Расчет за газ — кто и как может заплатить меньше в июне
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут получить скидку при расчете за потребленный природный газ. Для этого необходимо соблюдать определенные требования.

Об этом говорится в материалах ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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Правила предоставления скидки на газ

В компании отметили, что потребители могут платить несколько меньше за счет скидки при условии своевременного расчета. Бонус предоставляют тем, кто осуществляет оплату до 15 числа ежемесячно.

Такая скидка предусмотрена только для тех клиентов, которые оплачивают счета с помощью онлайн-сервисов.

Речь идет о таких онлайн-услугах ГК "Нафтогаз Украины" для оплаты:

Соответствующий дисконт применят автоматически со следующего расчетного месяца.

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна — это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", — сообщили в компании.

На сколько потребители заплатят меньше

Согласно правилам, речь идет о 1% скидке от общей суммы к оплате. Сейчас потребители платят по месячному тарифу 7,96 грн за один куб. м. То есть, при условии потребления 9,9 куб. м. голубого топлива (социальная норма на трех граждан, только плита) сумма будет равна 78,8 грн, а вместе со скидкой — 78,01 грн.

Таким образом, скидка более актуальна для тех потребителей природного газа, у кого значительные объемы использованного ресурса.

Напомним, Нафтогаз дал рекомендации, как правильно читать данные в платежках. Это позволит самостоятельно контролировать начисления, долг и переплату по счетам.

Ранее в Нафтогазе рассказали, когда клиенты могут вернуть средства по оплате счетов за газ. Соответствующий механизм имеет свои особенности и применяется исключительно при определенных правилах.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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