Клієнти Ощадбанку можуть отримати знижки на 10 поїздок на таксі у трьох містах

Знижки на поїздки до 40% — як отримати клієнтам Ощадбанку
Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть скористатися можливістю отримати знижки на поїздки на таксі у трьох українських містах. В рамках програми, що діятиме протягом вересня 2025 року, можна буде заощадити до 40% від суми.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті фінустанови.
Детальніше про 40% знижку на поїздки для клієнтів Ощадбанку
Як зазначають у банку, для клієнтів стала доступна можливість отримати знижки на поїздки від компанії Bolt у категоріях Business і Premium у трьох містах:
- Київ;
- Одеса;
- Львів.
"Обирайте якість і комфорт з Bolt та Visa! Цінуєте власний час і комфорт, які роблять поїздку більше, ніж просто зміною локації у місті. Visa підтримує ваш вибір — отримайте до -40% на поїздки з Bolt у категоріях Business і Premium", — йдеться у повідомленні.
Як клієнтам скористатися пропозицією та отримати знижку
Для того, щоб скористатися відповідною пропозицією та отримати суттєву знижку, необхідно встановити на смартфон застосунок Bolt. Після цього необхідно виконати кілька кроків:
- відкрити застосунок Bolt;
- перейти в розділ "Оплата";
- обрати та додати карту Visa;
- замовити авто Business чи Premium-категорії;
- розрахуватися карткою Visa;
- отримати знижку до 40% (не більш ніж 100 грн за поїздку).
Загалом один клієнт зможе скористатися акційною пропозицією на десять поїздок.
Також у банку зауважили, що акція не підсумовується з іншими пропозиціями та акціями Bolt та не діятиме в разі оплати поїздок через Apple Pay чи Google Pay.
Пропозиція для власників усіх зареєстрованих у застосунку Bolt карт Visa буде актуальною у вищевказаних містах до 30 вересня 2025 року.
