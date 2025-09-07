Клієнти Ощадбанку можуть отримати знижки на 10 поїздок на таксі у трьох містах

Відділення Ощадбанк у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть скористатися можливістю отримати знижки на поїздки на таксі у трьох українських містах. В рамках програми, що діятиме протягом вересня 2025 року, можна буде заощадити до 40% від суми.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті фінустанови.

Детальніше про 40% знижку на поїздки для клієнтів Ощадбанку

Як зазначають у банку, для клієнтів стала доступна можливість отримати знижки на поїздки від компанії Bolt у категоріях Business і Premium у трьох містах:

Київ;

Одеса;

Львів.

"Обирайте якість і комфорт з Bolt та Visa! Цінуєте власний час і комфорт, які роблять поїздку більше, ніж просто зміною локації у місті. Visa підтримує ваш вибір — отримайте до -40% на поїздки з Bolt у категоріях Business і Premium", — йдеться у повідомленні.

Як клієнтам скористатися пропозицією та отримати знижку

Для того, щоб скористатися відповідною пропозицією та отримати суттєву знижку, необхідно встановити на смартфон застосунок Bolt. Після цього необхідно виконати кілька кроків:

відкрити застосунок Bolt;

перейти в розділ "Оплата";

обрати та додати карту Visa;

замовити авто Business чи Premium-категорії;

розрахуватися карткою Visa;

отримати знижку до 40% (не більш ніж 100 грн за поїздку).

Загалом один клієнт зможе скористатися акційною пропозицією на десять поїздок.

Також у банку зауважили, що акція не підсумовується з іншими пропозиціями та акціями Bolt та не діятиме в разі оплати поїздок через Apple Pay чи Google Pay.

Пропозиція для власників усіх зареєстрованих у застосунку Bolt карт Visa буде актуальною у вищевказаних містах до 30 вересня 2025 року.

