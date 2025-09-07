Відео
Знижки на поїздки до 40% — як отримати клієнтам Ощадбанку

Знижки на поїздки до 40% — як отримати клієнтам Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 06:01
Клієнти Ощадбанку можуть отримати знижки на 10 поїздок на таксі у трьох містах
Відділення Ощадбанк у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть скористатися можливістю отримати знижки на поїздки на таксі у трьох українських містах. В рамках програми, що діятиме протягом вересня 2025 року, можна буде заощадити до 40% від суми.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті фінустанови.

Читайте також:

Детальніше про 40% знижку на поїздки для клієнтів Ощадбанку

Як зазначають у банку, для клієнтів стала доступна можливість отримати знижки на поїздки від компанії Bolt у категоріях Business і Premium у трьох містах:

  • Київ;
  • Одеса;
  • Львів.

"Обирайте якість і комфорт з Bolt та Visa! Цінуєте власний час і комфорт, які роблять поїздку більше, ніж просто зміною локації у місті. Visa підтримує ваш вибір — отримайте до -40% на поїздки з Bolt у категоріях Business і Premium", — йдеться у повідомленні.

Як клієнтам скористатися пропозицією та отримати знижку 

Для того, щоб скористатися відповідною пропозицією та отримати суттєву знижку, необхідно встановити на смартфон застосунок Bolt. Після цього необхідно виконати кілька кроків:

  • відкрити застосунок Bolt;
  • перейти в розділ "Оплата";
  • обрати та додати карту Visa;
  • замовити авто Business чи Premium-категорії;
  • розрахуватися карткою Visa;
  • отримати знижку до 40% (не більш ніж 100 грн за поїздку).

Загалом один клієнт зможе скористатися акційною пропозицією на десять поїздок.

Також у банку зауважили, що акція не підсумовується з іншими пропозиціями та акціями Bolt та не діятиме в разі оплати поїздок через Apple Pay чи Google Pay.

Пропозиція для власників усіх зареєстрованих у застосунку Bolt карт Visa буде актуальною у вищевказаних містах до 30 вересня 2025 року.

Нагадаємо, клієнтам Ощадбанку доступна акція, що передбачає надання грошових сертифікатів на 500 грн та інші подарунки від Apple. Участь у ній відбудеться автоматично у разі розрахунку за товари та послуги через смартфони на понад 300 грн. 

Раніше ми повідомляли про те, що в Ощадбанку з'явилась нова послуга, що полегшить життя бізнес-клієнтам. Йдеться про сервіс дистанційного підписання документації без необхідності відвідування відділень банку. 

Ощадбанк гроші таксі банки знижки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
