В Ощадбанку розширили діджиталізацію сервісів — що стало доступним

Молода жінка в офісі з гаджетом. Фото: Freepik

Державний "Ощадбанк" запустив нову онлайн-послугу, що дозволить не витрачати час на відвідування відділень. Йдеться про можливість дистанційного підписання документів через державний застосунок "Дія" для клієнтів роздрібного бізнесу.

Про це повідомила пресслужба банку.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про нову дистанційну послугу в Ощадбанку

Як зазначили у фінустанові, Ощадбанк розширив можливості для клієнтів, запустивши новий сервіс дистанційного підписання документів для того, щоб покращити обслуговування.

Йдеться про новий рівень цифрового сервісу, завдяки якому банківські послуги стануть більш доступними, швидшими та зручними для клієнтів. Скористатися дистанційним сервісом можна буде, навіть перебуваючи за кордоном.

Також це заощадить час в обслуговуванні клієнтів у відділеннях, оскільки більше не потрібно буде роздруковувати, відскановувати та архівувати необхідну документацію.

"Запуск дистанційного підписання документів через Дію — ще один крок у цифровізації сервісів Ощаду. Ми прагнемо, щоб клієнти могли отримати необхідні послуги швидко та зручно, без зайвої бюрократії та обмежень. Реалізувавши цей проєкт, ми водночас зменшуємо використання паперу, що є важливим внеском у збереження довкілля. Цей сервіс є приклад трансформації банку, яку ми реалізуємо в рамках програми "Моя безбар’єрність", — пояснили у банку.

Які документи можна буде підписати онлайн

За допомогою відповідної послуги клієнти зможуть дистанційно підписувати документи у разі:

відкриття/роботи з платіжними картками чи рахунками;

відкриття/інших операцій з депозитами;

візування опитувальника фінмоніторингу;

оформлення довідки від Фонду гарантування вкладів.

У банку зауважили, що невдовзі список розширять на такі потреби:

оренду індивідуальних сейфів;

встановлення кредитних лімітів;

нові форми документів для фінмоніторингу.

Процес дистанційного підписання працювати наступним чином:

після того, як буде сформовано документ в системі, клієнт отримає push-сповіщення в застосунку "Мобільний Ощад";

після перегляду з'явиться можливість його підписання через держзастосунок "Дія";

далі документ автоматично збережеться в архіві банку та стане доступним клієнту у разі нового завантаження.

Раніше ми писали, що таке реструктуризація кредитної заборгованості. В Ощадбанку є можливість робити розрахунок за кредитом без зайвого фінансового навантаження.

Також ми повідомляли про розрахунок золотими балами Ощадбанку. Йдеться про накопичені кошти за програмою "Mastercard Більше", які потім можна буде використати під час оплати продуктів у певній мережі.