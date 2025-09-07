Видео
Главная Финансы Скидки на поездки до 40% — как получить клиентам Ощадбанка

Скидки на поездки до 40% — как получить клиентам Ощадбанка

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 06:01
Клиенты Ощадбанка могут получить скидки на 10 поездок на такси в трех городах
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут воспользоваться возможностью получить скидки на поездки на такси в трех украинских городах. В рамках программы, которая будет действовать в течение сентября 2025 года, можно будет сэкономить до 40% от суммы.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте финучреждения.

Читайте также:

Подробнее о 40% скидке на поездки для клиентов Ощадбанка

Как отмечают в банке, для клиентов стала доступна возможность получить скидки на поездки от компании Bolt в категориях Business и Premium в в трех городах:

  • Киев;
  • Одесса;
  • Львов.

"Выбирайте качество и комфорт с Bolt и Visa! Цените собственное время и комфорт, которые делают поездку больше, чем просто сменой локации в городе. Visa поддерживает ваш выбор — получите до -40% на поездки с Bolt в категориях Business и Premium", — говорится в сообщении.

Как клиентам воспользоваться предложением и получить скидку

Для того, чтобы воспользоваться соответствующим предложением и получить существенную скидку, необходимо установить на смартфон приложение Bolt. После этого необходимо выполнить несколько шагов:

  • открыть приложение Bolt;
  • перейти в раздел "Оплата";
  • выбрать и добавить карту Visa;
  • заказать авто Business или Premium-категорий;
  • рассчитаться картой Visa;
  • получить скидку до 40% (не более 100 грн за поездку).

Всего один клиент сможет воспользоваться акционным предложением на десять поездок.

Также в банке отметили, что акция не суммируется с другими предложениями и акциями Bolt и не будет действовать в случае оплаты поездок через Apple Pay или Google Pay.

Предложение для держателей всех зарегистрированных в приложении Bolt карт Visa будет актуально в вышеуказанных городах до 30 сентября 2025 года.

Напомним, клиентам Ощадбанка доступна акция, предусматривающая предоставление денежных сертификатов на 500 грн и другие подарки от Apple. Участие в ней произойдет автоматически в случае расчета за товары и услуги через смартфоны на более чем 300 грн.

Ранее мы сообщали о том, что в Ощадбанке появилась новая услуга, которая облегчит жизнь бизнес-клиентам. Речь идет о сервисе дистанционного подписания документации без необходимости посещения отделений банка.

Ощадбанк деньги такси банки знижки
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
