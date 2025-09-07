Клиенты Ощадбанка могут получить скидки на 10 поездок на такси в трех городах

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут воспользоваться возможностью получить скидки на поездки на такси в трех украинских городах. В рамках программы, которая будет действовать в течение сентября 2025 года, можно будет сэкономить до 40% от суммы.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте финучреждения.

Подробнее о 40% скидке на поездки для клиентов Ощадбанка

Как отмечают в банке, для клиентов стала доступна возможность получить скидки на поездки от компании Bolt в категориях Business и Premium в в трех городах:

Киев;

Одесса;

Львов.

"Выбирайте качество и комфорт с Bolt и Visa! Цените собственное время и комфорт, которые делают поездку больше, чем просто сменой локации в городе. Visa поддерживает ваш выбор — получите до -40% на поездки с Bolt в категориях Business и Premium", — говорится в сообщении.

Как клиентам воспользоваться предложением и получить скидку

Для того, чтобы воспользоваться соответствующим предложением и получить существенную скидку, необходимо установить на смартфон приложение Bolt. После этого необходимо выполнить несколько шагов:

открыть приложение Bolt;

перейти в раздел "Оплата";

выбрать и добавить карту Visa;

заказать авто Business или Premium-категорий;

рассчитаться картой Visa;

получить скидку до 40% (не более 100 грн за поездку).

Всего один клиент сможет воспользоваться акционным предложением на десять поездок.

Также в банке отметили, что акция не суммируется с другими предложениями и акциями Bolt и не будет действовать в случае оплаты поездок через Apple Pay или Google Pay.

Предложение для держателей всех зарегистрированных в приложении Bolt карт Visa будет актуально в вышеуказанных городах до 30 сентября 2025 года.

