Клиенты Ощадбанка могут получить скидки на 10 поездок на такси в трех городах

Скидки на поездки до 40% — как получить клиентам Ощадбанка
Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут воспользоваться возможностью получить скидки на поездки на такси в трех украинских городах. В рамках программы, которая будет действовать в течение сентября 2025 года, можно будет сэкономить до 40% от суммы.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте финучреждения.
Подробнее о 40% скидке на поездки для клиентов Ощадбанка
Как отмечают в банке, для клиентов стала доступна возможность получить скидки на поездки от компании Bolt в категориях Business и Premium в в трех городах:
- Киев;
- Одесса;
- Львов.
"Выбирайте качество и комфорт с Bolt и Visa! Цените собственное время и комфорт, которые делают поездку больше, чем просто сменой локации в городе. Visa поддерживает ваш выбор — получите до -40% на поездки с Bolt в категориях Business и Premium", — говорится в сообщении.
Как клиентам воспользоваться предложением и получить скидку
Для того, чтобы воспользоваться соответствующим предложением и получить существенную скидку, необходимо установить на смартфон приложение Bolt. После этого необходимо выполнить несколько шагов:
- открыть приложение Bolt;
- перейти в раздел "Оплата";
- выбрать и добавить карту Visa;
- заказать авто Business или Premium-категорий;
- рассчитаться картой Visa;
- получить скидку до 40% (не более 100 грн за поездку).
Всего один клиент сможет воспользоваться акционным предложением на десять поездок.
Также в банке отметили, что акция не суммируется с другими предложениями и акциями Bolt и не будет действовать в случае оплаты поездок через Apple Pay или Google Pay.
Предложение для держателей всех зарегистрированных в приложении Bolt карт Visa будет актуально в вышеуказанных городах до 30 сентября 2025 года.
Напомним, клиентам Ощадбанка доступна акция, предусматривающая предоставление денежных сертификатов на 500 грн и другие подарки от Apple. Участие в ней произойдет автоматически в случае расчета за товары и услуги через смартфоны на более чем 300 грн.
Ранее мы сообщали о том, что в Ощадбанке появилась новая услуга, которая облегчит жизнь бизнес-клиентам. Речь идет о сервисе дистанционного подписания документации без необходимости посещения отделений банка.
Читайте Новини.LIVE!