Сертифікати на 500 грн та техніка Apple — як отримати цінні подарунки від Ощадбанку

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" зможуть отримати грошові сертифікати на 500 грн та низку інших подарунків від компанії Apple в рамках дії нової акції. Така можливість буде доступна тим, хто почне робити розрахунки через смартфони на суму, що перевищує 300 грн.

Про це йдеться в офіційній інформації банківської установи.

Детальніше про грошові сертифікати та техніку Apple від Ощадбанку

Як зазначається, Ощадбанк запустив нову акцію, в рамках якої клієнти отримають можливість долучитися до конкурсу з розіграшу подарунків у вигляді грошових сертифікатів та техніки Apple.

Головною умовою є здійснення різноманітних розрахунків через смартфон за товари та послуги на суму понад 300 грн.

Так, громадяни, які є власниками карт Ощадбанку, зможуть виграти такі подарунки:

грошові сертифікати на суму 500 грн для розрахунку в інтернет-магазині Rozetka;

навушники Apple AirPods (кожні два тижні);

головний приз у фіналі акції — смартфон від компанії Apple iPhone 16.

Оголошення. Джерело: Ощадбанк

Як клієнтам Ощадбанку долучитися до акції

Для тих, хто бажає взяти участь в акції з розіграшу призів, Ощадбанк опублікував спеціальну інструкцію. Стати учасником конкурсу можна, виконавши наступні кроки:

необхідно додати свою кредитну картку Visa від Ощадбанку в гаманець Apple Pay/Google Pay;

здійснити будь-яку покупку на суму від 300 грн;

оплатити через Apple Pay/Google Pay, використовуючи кредитний ліміт.

Після цього клієнти автоматично стануть учасниками розіграшу цінних подарунків.

"Більше оплат карткою — більше шансів на виграш!", — пояснили у держфінустанові.

Відповідна акція стартувала 3 вересня і триватиме до 30 вересня 2025 року включно.

Раніше ми писали про вигоди від преміальної карти Visa Infinite від Ощадбанку. Тим, хто оформить таку карту та почне робити розрахунки, будуть надані різноманітні бонуси.

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку назвали всі види фішингових схем, через які клієнти можуть втратити кошти. Там дали кілька порад, як знизити до нуля відповідні загрози.