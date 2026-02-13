Військові пенсії у ПриватБанку 2026 — умови відкриття рахунків та тарифи

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" випускає пенсійні картки, зокрема для військових пенсіонерів. Для цієї категорії громадян передбачені переваги в тарифах на зняття коштів та перекази, а також різні бонуси у 2026 році.

Переваги пенсійних карт ПриватБанку

Згідно із законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", військові мають право отримувати пенсійні виплати напряму через ПриватБанк та мати доступ до сучасних сервісів держбанку.

За даними фінустанови, оформлення та отримання пенсії у ПриватБанку вигідне та зручне з низки причин.

Зокрема, оформити пенсійну карту можна оперативно за одне відвідування банківського відділення. Працівники банку допоможуть у подачі заявки та документів для оформлення пенсії для надходження на банківську картку.

Картки для виплат пенсії видають з терміном дії на чотири роки. Зарахування пенсійних коштів на картку відбувається в день отримання фінансів від Пенсійного фонду.

Тарифи та комісії на пенсійні картки у ПриватБанку

Оформлення миттєвої (у т.ч. GOLD) карти є безкоштовним. Передбачена сплата 100 грн, якщо вже отримано шість штук за один рік.

Також військовим доступна можливість платити менше. Йдеться ще про такі переваги отримання пенсії в ПриватБанку:

нарахування пенсії не стягує комісію;

безкоштовне зняття готівки в усіх банкоматах в Україні для пенсіонерів;

оплата комунпослуг із картки для виплат на суму до 5 тис. грн та до 15 платежів на місяць через "Приват24" не передбачає комісію.

Хоч немає комісії за зняття готівки для пенсіонерів, однак сума видачі готівки в банкоматах ПриватБанку в Україні обмежена 20 тис. грн упродовж трьох годин.

Що ще варто знати про оформлення пенсійної картки

Відкрити пенсійну картку громадяни можуть у найближчому відділенні ПриватБанку. Для цього з собою потрібно взяти:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

мобільний телефон (потрібен для прив'язки фінансового номера та встановлення застосунку "Приват24").

Доступні на вибір пенсійні картки платіжних систем Visa або Mastercard.

При цьому не потрібно спеціально звертатися до Пенсійного фонду, адже заяву на отримання пенсії працівники банку передадуть самостійно. На оформлення пенсійної картки піде не більше 20 хвилин.

Також за потреби дистанційно можна буде змінити спосіб нарахування пенсії. Для цього необхідно буде зайти у власний кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду. А також:

обрати підрозділ "Внесення змін до електронної пенсійної справи" у розділі "Пенсіонерам";

зайти у пункт "Заява на зміну способу виплати пенсії";

заповнити усі поля та додати скани документів;

вказати реквізити банківської картки;

підписати заяву за допомогою цифрового підпису;

надіслати у Пенсійний фонд.

Раніше ми розповідали, що рахунки військових у ПриватБанку також можуть підлягати фінмоніторингу. Відомо, як уникнути блокування у 2026 році.

Ще повідомлялося, що ПриватБанк вирішив скасувати раніше оголошені наміри щодо тарифів на доставку карт. Таку послугу можна буде замовляти безплатно ще рік.