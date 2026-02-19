Відео
Головна Фінанси Онлайн-розрахунки у ПриватБанку — коли варто змінити ліміт

Онлайн-розрахунки у ПриватБанку — коли варто змінити ліміт

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 07:01
Онлайн-розрахунки у ПриватБанку — яка передбачена сума за умовчуванням та інші нюанси
Банківська картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Для українців, які мають рахунки у державній фінустанові "ПриватБанк", встановлений інтернет-ліміт на здійснення покупок через мобільний застосунок та портал "Приват24", покликаний убезпечити кошти від несанкціонованих списань. Відомо, яка передбачена сума за умовчуванням, як і коли варто змінити.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Читайте також:

Хто має змінити інтернет-ліміт на розрахунки у ПриватБанку

Як зазначають у банку, якщо сума покупки в інтернеті перевищуватиме встановлений ліміт, платіж буде автоматично відхилено. Такий запобіжник дозволить убезпечити кошти від несанкціонованих списань. 

Згідно з правилами, відповідне обмеження на суму онлайн-розрахунків встановлюється за всіма картками. Як правило, є певна сума за замовчуванням, яку можна самостійно змінити у застосунку "Приват24". Банк виставляє для таких випадків ліміт у розмірі 2 000 грн на день. 

Для того, щоб встановити потрібний розмір обмеження, достатньо у застосунку натиснути на перемикач "Оплата в Інтернеті". Воно буде враховувати виключно ті розрахунки, які не вимагають підтвердження.

У разі неактивованої опції "Оплата в Інтернеті" онлайн-купівлі будуть повністю заборонені, за винятком тих, що вимагають підтвердження через SMS-повідомлення або "Приват24".

Така можливість актуальна для тих, хто взагалі не використовує функцію для розрахунку онлайн: пенсіонери та інші вразливі категорії людей. Якщо її вимкнути — загроза втрати коштів через несанкціоноване списання буде зведена до нуля.

Як встановити чи змінити онлайн-ліміт у "Приват24"

Клієнти можуть встановити ліміт на місяць і здійснювати купівлі без додаткового підтвердження в рамках обмежень. Для цього необхідно:

  • зайти у застосунок "Приват24";
  • обрати потрібну картку для розрахунку;
  • зайти у меню "Керування карткою";
  • натиснути опцію "Ліміти";
  • зайти в розділ "Оплата в Інтернеті";
  • вказати або зняти суму інтернет-ліміту.

Що ще варто знати про ліміти на оплату

Фінустанова для деяких клієнтів може закривати ліміти за програмою "Оплата частинами". Таке може статися навіть тоді, коли відбувається вчасна оплата та користування карткою.

Як пояснюють у банку, для кожного клієнта ліміти підбираються на індивідуальній основі. На право на нього впливає доволі багато різних факторів. Як правило, ліміт переглядають щоденно, за появи будь-яких змін обов'язково про це повідомляють. 

Зокрема, у зоні ризику — пенсіонери, адже банк оцінює купівельну спроможність з огляду на наявні доходи.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк надав клієнтам можливість не переплачувати за деякі грошові перекази. За даними банківської установи, удвічі менші тарифи діятимуть до кінця березня цього року. 

Ще писали, як убезпечити власні гроші від несанкціонованого списання у ПриватБанку. Зокрема, громадяни можуть встановити обмеження на розрахунки та застосовувати основі правила безпеки.  

ПриватБанк гроші банки Приват24 банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
