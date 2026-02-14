ПриватБанк попередив про можливі проблеми з операціями з картками — що треба знати

Людина біля терміналу з карткою. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" розповіли про загрозу появи проблем під час поповнення чи зняття коштів з банківських карт у терміналах у період перебоїв в електропостачанні. Також там надали алгоритм дій, якщо у роботі техніки під час таких операцій стався збій.

Новини.LIVE.

Як діяти у разі втрати коштів у банкоматі ПриватБанку

У банку зазначають, що клієнти банку під час операцій у банкоматах чи терміналах самообслуговування можуть зіткнутися з ситуацією збою техніки на тлі вимкнення електроенергії.

Там наголошують, що нині таке трапляється нерідко, адже ситуація з енергозабезпеченням в українських областях залишається складною. Відключення електроенергії тривають, а тому зберігається подальша загроза збоїв. На такі випадки у фінустанові склали план дій для повернення коштів. А саме:

Необхідно зв’язатися зі службою підтримки банку за такими каналами комунікацій: номером 3700 або через "Приват24", чат-онлайн. За відсутності можливості зв’язатись відразу — необхідно сфотографувати номер банкомата, адресу для подачі заявки пізніше. Зазначити, з якої карти були зняті гроші, суму, де здійснювалась операція та приблизний час. У разі залишення карти в банкоматі — її треба заблокувати та перевипустити у "Приват24" або у банківському відділенні.

Дії з боку ПриватБанку у питанні повернення коштів

За даними банку, після того, як заявку буде опрацьовано, кошти повернуть на картку, з якої вони були списані. Фінустанова додатково про це сповістить.

Також клієнти можуть самостійно перевірити статус заявки. Це можна зробити у застосунку "Приват24".

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб мінімізувати наслідки відключень та робимо все можливе, щоб повернути кошти у найкоротші терміни. Іноді потрібен час на інкасацію, але ми контролюємо кожну заявку. Ми поруч і робимо все можливе, щоб підтримати клієнтів у цей час", — додали у банку.

Що ще варто знати клієнтам ПриватБанку

Щодо тривалості повернення коштів, то у деяких ситуаціях процедура може бути складна. Однак загалом інкасація банкоматів відбувається щонайменше раз на тиждень, тому на повернення коштів можна розраховувати за кілька днів.

У разі втрати грошей з іншого банку, то механізм повернення триватиме довше, адже необхідно надіслати заявку до тієї фінустанови за інструкцією та регламентом. На це може знадобитися від 5 до 30 днів і більше. Загалом на повернення коштів може піти до 180 діб.

Громадяни можуть знизити ризики втрати коштів у терміналі чи банкоматі таким чином:

краще не проводити операції через незнайомі банкомати;

варто знімати у банкоматі банку, що випустив картку, всередині приміщення;

не знімати великі суми грошей за один раз.

Раніше ми писали, що деякі клієнти ПриватБанку дійсно мають проблеми з операціями у терміналах. В одному з випадків чоловік тривалий час не може повернути кошти, втрачені під час збою техніки.

Ще розповідали, що у ПриватБанку клієнтів можуть чекати певні труднощі під час зняття депозитів. Йдеться про проблеми з наявністю доступних карт для виведення коштів.