Клієнти ПриватБанку мають проблеми зі старими купюрами доларів — деталі

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть мати проблеми під час роботи з терміналами, поповнюючи рахунки доларовими купюрами старих зразків. Пристрій може дати збій посеред операції, а на повернення коштів знадобиться певний час.

Це випливає з одного з повідомлень на порталі "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.

Проблеми зі старими купюрами доларів у ПриватБанку

Як розповів клієнт, попри те, що у банку запевняють, що банкноти американської валюти старих зразків цілком придатні для використання та вважаються повноцінним платіжним засобом, з ними можуть бути проблеми.

Він зазначив, що свідченням цього є збій терміналу самообслуговування під час поповнення рахунку купюрами давніх років випуску.

"На касі мені сказали скористатися терміналом самообслуговування. Я пояснив касиру, що купюри старого зразка, і термінал може їх не приймати, на що отримав відповідь: "Йдіть до терміналу, він працює нормально". Я почав поповнення через термінал: перша купюра $100 була прийнята, друга — також, але одразу після цього з’явилося повідомлення, що термінал тимчасово не приймає готівку. У результаті кошти на картку не зарахувалися", — йдеться у повідомленні.

Чоловік зазначив, що звернувся з відповідною проблемою на гарячу лінію та зафіксував скаргу. Після цього йому повернули лише 100 доларів, ще стільки ж — досі не відшкодували. Причину неповернення решти коштів клієнт не вказав. Зазначив, що на гарячій лінії теж не отримав інформації щодо термінів.

Що варто знати про старі долари та повернення коштів

Згідно з правилами, у касах банків видають купюри без ознак підробки чи значних пошкоджень. Банкноти, що випущені з 1996 по 2013 рік, законно перебувають в обігу в Україні. Їх не планують виводити найближчим часом.

У випадку проблем з терміналом, то в ПриватБанку передбачені правила повернення коштів. Інкасація пристроїв здійснюється щонайменше раз на тиждень. Гроші повертають після перевірки на предмет появи зайвих сум. На повернення може піти від двох тижнів до 120 днів, залежно від того, з картою якої фінустанови відбувалась операція.

Раніше ми писали, як клієнтам ПриватБанку уникнути проблем під час актуалізації даних. У фінустанові нагадали, що є кілька варіантів подання відомостей.

Також ми розповідали, що деякі клієнти ПриватБанку не можуть забрати кошти із заблокованих карт. Відомо, яка категорія громадян зіткнулася з такими труднощами.