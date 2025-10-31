ПриватБанк просить актуалізувати дані — кого стосується та як уникнути проблем

Банківський застосунок. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" зобов'язані за необхідності час від часу актуалізовувати дані. У фінустанові оприлюднено рекомендації щодо виконання відповідної процедури, а в разі появи труднощів — передбачені інші варіанти подання оновленої інформації.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку в соцмережі Facebook.

Що варто знати про актуалізацію даних у ПриватБанку

Згідно з інформацією банку, всі клієнти, з якими укладені договори, зобов'язані час від часу оновлювати дані. Така вимога може надходити навіть за відсутності змін у зв'язку з певними правилами фінустанови щодо регулярності оновлення відомостей.

Відповідна вимога регламентується законом Національного банку щодо запобігання та протидії узаконенню доходів, одержаних протиправним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї. Всі фінустанови мусять дотримуватися правил та вживати заходи з контролю достовірності даних з метою виявлення недобросовісних громадян. Зокрема, просять підтвердити відсутність зв'язків з державами-агресорами.

Якщо відповідне повідомлення проігнорувати, то стане неможливо здійснювати фінансові операції за картками та рахунками.

Процедура оновлення в онлайн-режимі доволі проста, однак деякі клієнти повідомляють на сторінці банку у соцмережі, що стикаються з певними труднощами під час її виконання. Так, один з громадян розповів, що вже тривалий час не вдається оновити дані у дистанційному режимі.

"Два місяці я не можу актуалізувати свої дані, з мене списуються кошти, тому що ваш застосунок не працює і має проблеми. І що роблять спеціалісти? Нічого, чомусь вони нічого не бачать, звʼязок із ними весь час пропадає...", — йдеться у зверненні.

Як владнати проблеми під час актуалізації даних

Як випливає з постанови НБУ №65, регулярність оновлення інформації визначається індивідуально з огляду на низку факторів, однак не рідше, ніж раз у п’ятиріччя.

За інформацією банку, актуалізувати дані можна як дистанційно у застосунку або вебверсії "Приват24", так і у банківському відділенні. Якщо виникли труднощі здійснити процедуру онлайн, можна звернутися в офіс банку, де менеджер допоможе в оновленні інформації. Для цього слід з собою прихопити:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код.

Працівники банку зобов'язані надати допомогу у заповненні та підписанні необхідної анкети.

