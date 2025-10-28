Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси ПриватБанк блокує рахунки — кому не вдається забрати кошти

ПриватБанк блокує рахунки — кому не вдається забрати кошти

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 07:01
Оновлено: 16:11
ПриватБанк блокує клієнтам рахунки — чому не всі можуть забрати кошти
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами без уточнення причин в рамках закону про фінансовий моніторинг. Під блокування рахунків підпадають, зокрема, громадяни, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповідають громадяни на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків. 

Реклама
Читайте також:

Кому блокують рахунки у ПриватБанку

Як повідомив один із клієнтів банку, який має інвалідність та перебуває під окупацією, одного дня банк без попереджень припинив обслуговування, заблокувавши доступ до рахунку.

Тепер необхідне виведення коштів, однак процедура в його ситуації виявилась неможливою через відсутність змоги для переміщення. Тоді як всі необхідні документи для цього є.

"Доброго дня, я інвалід із дитинства, отримував допомогу від Управління соціального захисту населення на картку ПриватБанку понад два роки, Приват заблокував мою картку без пояснення причин, зараз мені терміново потрібні кошти на лікування, але я знаходжусь в окупації і не маю змоги відвідати відділення для написання заяви. Довіреність також не маю змоги написати. Будь ласка, допоможіть вирішити це питання я можу всі документи надати, які потрібно...", — розповів клієнт.

Чому банк може блокувати рахунки та як вивести кошти

За даними фінустанови, ПриватБанк на законних підставах має право блокувати рахунки та припиняти подальшу співпрацю з клієнтами, вживаючи заходи у рамках "запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". 

При цьому законодавство дозволяє банку не уточнювати точні причини відповідного рішення. Блокування банківських рахунків можливе також через: 

  • борги та невиконані зобов’язання;
  • вимогу правоохоронців;
  • сумнівні фінансові операції.

За таких обставин ПриватБанк надає можливість клієнтам вивести кошти із заблокованих рахунків в інші банки на основі лише особистого звернення або законного представника. Інших способів повернути кошти не передбачено.

Серед необхідних документів для виведення коштів:

  • реквізити банківського рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;
  • документи з підтвердженням повноважень розпоряджатись рахунками (якщо процедура відбувається через представника);
  • паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • заява з проханням переказати кошти на інший рахунок.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку можуть накопичувати гроші та знімати їх за потреби. Йдеться про можливість налаштування послуги автоматичних відрахувань "Скарбничка".   

Також ми розповідали, що в ПриватБанку можна самому підключити низку знижок та кешбеків на покупки. Відомо, як бути в курсі актуальних пропозицій у застосунку.  

ПриватБанк гроші банки банківські карти рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації