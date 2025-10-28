ПриватБанк блокує клієнтам рахунки — чому не всі можуть забрати кошти

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами без уточнення причин в рамках закону про фінансовий моніторинг. Під блокування рахунків підпадають, зокрема, громадяни, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповідають громадяни на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

Кому блокують рахунки у ПриватБанку

Як повідомив один із клієнтів банку, який має інвалідність та перебуває під окупацією, одного дня банк без попереджень припинив обслуговування, заблокувавши доступ до рахунку.

Тепер необхідне виведення коштів, однак процедура в його ситуації виявилась неможливою через відсутність змоги для переміщення. Тоді як всі необхідні документи для цього є.

"Доброго дня, я інвалід із дитинства, отримував допомогу від Управління соціального захисту населення на картку ПриватБанку понад два роки, Приват заблокував мою картку без пояснення причин, зараз мені терміново потрібні кошти на лікування, але я знаходжусь в окупації і не маю змоги відвідати відділення для написання заяви. Довіреність також не маю змоги написати. Будь ласка, допоможіть вирішити це питання я можу всі документи надати, які потрібно...", — розповів клієнт.

Чому банк може блокувати рахунки та як вивести кошти

За даними фінустанови, ПриватБанк на законних підставах має право блокувати рахунки та припиняти подальшу співпрацю з клієнтами, вживаючи заходи у рамках "запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

При цьому законодавство дозволяє банку не уточнювати точні причини відповідного рішення. Блокування банківських рахунків можливе також через:

борги та невиконані зобов’язання;

вимогу правоохоронців;

сумнівні фінансові операції.

За таких обставин ПриватБанк надає можливість клієнтам вивести кошти із заблокованих рахунків в інші банки на основі лише особистого звернення або законного представника. Інших способів повернути кошти не передбачено.

Серед необхідних документів для виведення коштів:

реквізити банківського рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

документи з підтвердженням повноважень розпоряджатись рахунками (якщо процедура відбувається через представника);

паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

заява з проханням переказати кошти на інший рахунок.

