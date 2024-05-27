Комунальні послуги у червні — хто і як може отримати знижку на газ

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році вартість блакитного палива залишиться на рівні попередніх років. Водночас, у червні частина громадян зможе отримати знижку на природний газ.

Про це йдеться у матеріалах Газопостачальної компанії "Нафтогаз".

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Умови надання знижки на газ у червні

Як зазначили у компанії, споживачам нададуть право платити менше за умови розрахунку з компанією до 15 червня 2024 року.

Якщо робити оплату щоразу до 15 числа, то знижка надаватиметься щомісяця. Відповідний дисконт будуть застосовувати автоматично з наступного розрахункового місяця.

Водночас, ще однією умовою отримання знижки — розрахунок за послугу виключно за допомогою онлайн-сервісів.

"Громадяни мають оплачувати за спожитий газ вчасно. Кожна перерахована гривня гарантуватиме стабільне забезпечення газом українців та сплачені податки на підтримку економіки України", — наголосили представники Нафтогазу.

На яку суму знижки можна розраховувати

Якщо громадянин виконає умови, то компанія компенсує 1% від суми, яку потрібно сплатити.

У травні 2024 року вартість блакитного палива становитиме так само — 7,96 грн за один кубічний метр, адже газопостачальна компанія Нафтогаз продовжила дію тарифу "Фіксований" ще на рік в рамках мораторію на підвищення цін. Період дії відповідного тарифу — з 1 травня до 30 квітня 2025 року включно.

За умови споживання 9,9 куб. метрів, тобто соціальної норми на трьох осіб за умови використання тільки плити, сума дорівнюватиме 78,8 грн.

За умови застосування знижки сума буде на 79 копійок меншою, тобто 78,01 грн.

У компанії наголошують, що така знижка буде актуальна для тих господарств, які щомісяця використовують значні обсяги газу. Адже, чим більше обсягу газу буде використано, тим більшою буде компенсація.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні після підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня 2024 року обмеження енергопостачання для населення можуть посилитися. Це пов'язано з ремонтними кампаніями та збільшенням дефіциту в енергосистемі.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року суми у квитанціях за житлово-комунальні послуги зростуть. Відомо, які будуть ціни на газ, електрику та воду.