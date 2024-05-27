Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Скидки на газ — кто и как сможет получить в июне arrow

Скидки на газ — кто и как сможет получить в июне

27 мая 2024 02:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Коммунальные услуги в июне — кто и как может получить скидку на газ
Коммунальные платежки. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году стоимость голубого топлива останется на уровне прошлых лет. В то же время, в июне часть граждан сможет получить скидку на природный газ.

Об этом речь идет в материалах Газоснабжающей компании "Нафтогаз".

Читайте также:

Условия предоставления скидки на газ в июне

Как отметили в компании, потребителям предоставят право платить меньше при расчете с компанией до 15 июня 2024 года.

Если производить оплату каждый раз до 15 числа, то скидка будет предоставляться ежемесячно. Соответствующий дисконт будет применяться автоматически со следующего расчетного месяца.

В то же время, еще одним условием получения скидки является расчет за услугу исключительно с помощью онлайн-сервисов.

"Граждане должны оплачивать за потребленный газ вовремя. Каждая перечисленная гривна будет гарантировать стабильное обеспечение газом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики Украины", — подчеркнули представители Нафтогаза.

На какую сумму скидки можно рассчитывать

Если гражданин выполнит условия, то компания компенсирует 1% суммы, которую нужно уплатить.

В мае 2024 года стоимость голубого топлива будет составлять так же — 7,96 грн за один кубический метр, ведь газоснабжающая компания Нафтогаз продлила действие тарифа "Фиксированный" еще на год в рамках моратория на повышение цен. Период действия соответствующего тарифа — с 1 мая по 30 апреля 2025 года включительно.

При потреблении 9,9 куб. метров, то есть социальной нормы на трех человек при использовании только плиты, сумма будет равна 78,8 грн.

При применении скидки сумма будет на 79 копеек меньше, то есть 78,01 грн.

В компании отмечают, что такая скидка будет актуальна для хозяйств, которые ежемесячно используют значительные объемы газа. Ведь чем больше объема газа будет использовано, тем больше будет компенсация.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после повышения тарифов на электрическую энергию с 1 июня 2024 года ограничения энергоснабжения для населения могут усилиться. Это связано с ремонтными кампаниями и увеличением дефицита в энергосистеме.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги вырастут. Известно, какие будут цены на газ, электричество и воду.

тарифы
коммунальные услуги
Нафтогаз
ЖКХ
компенсация
цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе