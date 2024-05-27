Коммунальные услуги в июне — кто и как может получить скидку на газ

Коммунальные платежки. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году стоимость голубого топлива останется на уровне прошлых лет. В то же время, в июне часть граждан сможет получить скидку на природный газ.

Об этом речь идет в материалах Газоснабжающей компании "Нафтогаз".

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Условия предоставления скидки на газ в июне

Как отметили в компании, потребителям предоставят право платить меньше при расчете с компанией до 15 июня 2024 года.

Если производить оплату каждый раз до 15 числа, то скидка будет предоставляться ежемесячно. Соответствующий дисконт будет применяться автоматически со следующего расчетного месяца.

В то же время, еще одним условием получения скидки является расчет за услугу исключительно с помощью онлайн-сервисов.

"Граждане должны оплачивать за потребленный газ вовремя. Каждая перечисленная гривна будет гарантировать стабильное обеспечение газом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики Украины", — подчеркнули представители Нафтогаза.

На какую сумму скидки можно рассчитывать

Если гражданин выполнит условия, то компания компенсирует 1% суммы, которую нужно уплатить.

В мае 2024 года стоимость голубого топлива будет составлять так же — 7,96 грн за один кубический метр, ведь газоснабжающая компания Нафтогаз продлила действие тарифа "Фиксированный" еще на год в рамках моратория на повышение цен. Период действия соответствующего тарифа — с 1 мая по 30 апреля 2025 года включительно.

При потреблении 9,9 куб. метров, то есть социальной нормы на трех человек при использовании только плиты, сумма будет равна 78,8 грн.

При применении скидки сумма будет на 79 копеек меньше, то есть 78,01 грн.

В компании отмечают, что такая скидка будет актуальна для хозяйств, которые ежемесячно используют значительные объемы газа. Ведь чем больше объема газа будет использовано, тем больше будет компенсация.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после повышения тарифов на электрическую энергию с 1 июня 2024 года ограничения энергоснабжения для населения могут усилиться. Это связано с ремонтными кампаниями и увеличением дефицита в энергосистеме.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги вырастут. Известно, какие будут цены на газ, электричество и воду.