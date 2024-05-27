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Нові тарифи не врятують від відключень — чому обмеження посиляться влітку

27 травня 2024 11:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на світло в Україні зростуть, а відключень побільшає влітку
Ремонти енергомереж. Фото: Unsplash
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні після підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня 2024 року обмеження енергопостачання для населення можуть посилитися. Це пов'язано з ремонтними компаніями та збільшенням дефіциту в енергосистемі.

Такий прогноз озвучив директор енергопрограм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, пише  "РБК-Україна".

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Посилення відключень світла влітку

Як пише видання, загалом зростання цін на електроенергію дозволить профінансувати ремонтні роботи електростанцій, забезпечивши споживачів світлом наступної зими.

Надходження від нових тарифів також нададуть можливість скоротити рівень боргу на ринку та оздоровити фінансову ситуацію в енергокомпаніях. Відновлення потужностей не відбуватиметься швидко, однак з поліпшенням фінансових надходжень процес прискориться.

Водночас, після зростання цін на електроенергію влітку терміни обмежень енергопостачання можуть суттєво збільшитися. Причиною цього є необхідність проведення ремонтних кампаній на тлі посилення дефіциту у системі в літній період. Вже зараз дефіцит призвів до графіків відключень, які поки діють не цілодобово, а здебільшого у пікові години.

"Тому дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо великим уже в липні. І терміни відключень можуть серйозно збільшитися", — спрогнозував  директор енергопрограм "Центру Разумкова".

Які регіони потерпатимуть від відключень найбільше

Очікується, що обмеження найбільше торкнуться жителів Києва. Зараз визначення лімітів не враховує наявність критичної інфраструктури, якої у місті налічується багато і яка іноді працює на всі регіони. У зв'язку з цим обмеження енергопостачання останніми днями у столиці посилились більше, ніж у середньому по країні.

З огляду на це, у Кабінеті міністрів працюють над тим, щоб запропонувати справедливі графіки для усіх українських регіонів.

Нові ціни на електрику з 1 червня

З 1 червня 2024 року влада встановить новий тариф на електрику залежно від споживання. Щодо розміру підвищення зараз тривають дискусії. Лунають пропозиції про зростання до 4 грн/кВт, чи до 5,2 грн/кВт. У Центрі Разумкова припускають, що підвищення буде незначне — до 3,50 грн/кВт.

Остаточне рішення щодо ціни ухвалять цього тижня. Зараз тариф на електроенергію становить 2,64 грн/кВт-год. Ціну підвищили майже рік тому.

Що ще варто знати

Нагадаємо,  в Україні з 1 червня 2024 року суми у квитанціях за житлово-комунальні послуги зростуть. Відомо, як може підвищитися вартість електричної енергії.

Також ми писали, що, на думку експертів, нинішній тариф на електричну енергію для населення щонайменше занижений удвічі. Тому фінансові надходження від підвищення ціни пішли б на відновлення пошкодженої енергосистеми.

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