Компенсація автоцивілки для УБД — як повернути кошти через додаток “Дія”

Посвідчення УБД. Фото: УНІАН

На вебпорталі державних послуг "Дія" запустили нову послугу — компенсацію автоцивілки для ветеранів. Тепер ветерани зі статусом УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію сплачених коштів за пільговий договір автоцивілки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Реклама

Читайте також:

"Запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів у Дії — уже оформили 2 000+ заявок на понад 4 млн грн", — йдеться у дописі.

Хто може оформити компенсацію

Скористатися компенсацією автоцивілки можна за наявності:

посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) в застосунку Дія;

договору, оформленого після 1 січня 2025 року з використанням пільги;

автомобіля з об’ємом двигуна до 2 500 см³ (або електро до 100 кВт).

При цьому обов'язкова умова, щоб авто використовувалося виключно для особистих потреб (не для перевезень/ таксі).

Як повернути кошти через Дію

Для цього, як пояснюється на порталі держпослуг, необхідно оновити застосунок "Дія", зайти в нього та обрати розділ "Сервіси", а в ньому — "Ветеран PRO". Далі треба виконати три простих кроки:

Обрати "Компенсація автоцивілки". Зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично). Вказати Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрити її в одному з банків-партнерів).

Заява відправиться в обробку, а після її затвердження 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава.

Раніше ми писали про усі пільги, які будуть доступні військовим зі статусом УБД з 1 січня 2026 року.

Також дізнавайтеся, як ветерану оформити житловий сертифікат на 2 млн гривень.