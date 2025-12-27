Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги для УБД — як оформити компенсацію автоцивілки

Пільги для УБД — як оформити компенсацію автоцивілки

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 08:45
Компенсація автоцивілки для УБД — як повернути кошти через додаток “Дія”
Посвідчення УБД. Фото: УНІАН

На вебпорталі державних послуг "Дія" запустили нову послугу — компенсацію автоцивілки для ветеранів. Тепер ветерани зі статусом УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію сплачених коштів за пільговий договір автоцивілки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте також:

"Запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів у Дії — уже оформили 2 000+ заявок на понад 4 млн грн", — йдеться у дописі. 

Хто може оформити компенсацію

Скористатися компенсацією автоцивілки можна за наявності:

  • посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) в застосунку Дія;
  • договору, оформленого після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
  • автомобіля з об’ємом двигуна до 2 500 см³ (або електро до 100 кВт).

При цьому обов'язкова умова, щоб авто використовувалося виключно для особистих потреб (не для перевезень/ таксі).

Як повернути кошти через Дію

Для цього, як пояснюється на порталі держпослуг, необхідно оновити застосунок "Дія", зайти в нього та обрати розділ "Сервіси", а в ньому — "Ветеран PRO". Далі треба виконати три простих кроки:

  1. Обрати "Компенсація автоцивілки".
  2. Зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично).
  3. Вказати Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрити її в одному з банків-партнерів).

Заява відправиться в обробку, а після її затвердження 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава. 

Раніше ми писали про усі пільги, які будуть доступні військовим зі статусом УБД з 1 січня 2026 року. 

Також дізнавайтеся, як ветерану оформити житловий сертифікат на 2 млн гривень

виплати компенсація пільги УБД автоцивілка
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації