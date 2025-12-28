Скільки отримуватимуть військові у 2026 році — мінімальні та максимальні суми

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб, Telegram

Грошове утримання захисників та захисниць в Україні формується залежно від багатьох показників. Сума виплат насамперед залежить від терміну служби, а також звання, складності виконуваних завдань тощо.

Новини.LIVE розповідають, яким буде грошове забезпечення військовослужбовців у 2026 році.

Яким буде розмір мінімальних виплат

Грошове забезпечення новобранців, які розпочали службу на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, у 2025 році складає від 20 130,05 грн — це гарантований мінімальний поріг, нижче якого військові отримувати не можуть. Цей показник, крім терміну служби, залежить також від роду військ — в Силах спеціальних операцій, Десантно-штурмових військах, Морській піхоті ВМС тощо він вищий.

Питання грошового утримання захисників регулюється:

законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

постановою Кабінету Міністрів "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" №704;

порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затверджений наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260, та іншими документами.

У Держбюджеті на 2026 рік не передбачене збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, тож принаймні у січні захисники отримають такі ж суми, як і до того.

Які максимальні суми отримуватимуть військові

Цей показник не має чіткої межі, адже основну частину грошового забезпечення захисників складають так звані бойові доплати, а також премії.

Тож, як і дотепер, крім основного окладу, військовослужбовці у 2026 році отримуватимуть додатково:

100 000 грн — військові, за безпосередню участь у бойових діях;

50 000 грн — захисники, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління або здійснюють управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення;

30 000 грн — рядовий і начальницький склад Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейські.

Окремо виплачується накопичувальна винагорода — 70 000 грн за кожні 30 днів, проведені на "нулі". Є й одноразові доплати — оздоровчі, матеріальна допомога, підйомні тощо.

Тому, як підрахувати, максимальні виплати військовослужбовцям у 2026 році можуть становити до 200 000 грн і більше (оклад+бойові+доплата за управління підрозділом+накопичувальна винагорода).

