Пільги для УБД — хто може втратити право на соцгарантії у 2026 році

В Україні військових зі статусом учасника бойових дій за певних обставин можуть його позбавити. При цьому втрачається право на пільги, підвищену пенсію та інші преференції.

У яких випадках скасовують статус УБД

Підстави для цього визначає постанова Кабміну №203 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями".

На 2026 рік зміни у цей документ не вносилися, тож позбавляти статусу УБД, як і раніше, зможуть осіб, які:

під час служби або виконання бойового завдання скоїли умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин;

подали неправдиву інформацію про участь у бойових діях або власні персональні дані;

добровільно відмовилися від статусу УБД.

Рішення про скасування статусу ухвалюють відомчі комісії при Міністерстві у справах ветеранів.

Які пільги втрачає УБД разом зі статусом

Після позбавлення статусу учасника бойових дій неможливо буде скористатися:

безоплатним медичним обслуговуванням;

пільгами на житлово-комунальні послуги;

безоплатним проїздом у транспорті;

пріоритетним правом при працевлаштуванні;

безоплатними ліками;

знижками на різноманітні послуги;

правом на підвищену пенсію;

соціальною допомогою та підтримкою у навчанні для дітей до 23 років.

Право на пільги також призупиняється для військових, які вчинили СЗЧ чи дезертували під час воєнного стану. Проте у разі повернення порушника на службу усі соціальні гарантії відновлюються.

