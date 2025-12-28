Відео
Головна Фінанси Соцгарантії для УБД — кого можуть позбавити пільг у 2026 році

Соцгарантії для УБД — кого можуть позбавити пільг у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 18:35
Пільги для УБД — хто може втратити право на соцгарантії у 2026 році
Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

В Україні військових зі статусом учасника бойових дій за певних обставин можуть його позбавити. При цьому втрачається право на пільги, підвищену пенсію та інші преференції.

Про це розповіло видання "На пенсії".

У яких випадках скасовують статус УБД

Підстави для цього визначає постанова Кабміну №203 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями". 

На 2026 рік зміни у цей документ не вносилися, тож позбавляти статусу УБД, як і раніше, зможуть осіб, які:

  • під час служби або виконання бойового завдання скоїли умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин;
  • подали неправдиву інформацію про участь у бойових діях або власні персональні дані;
  • добровільно відмовилися від статусу УБД.

Рішення про скасування статусу ухвалюють відомчі комісії при Міністерстві у справах ветеранів.

Які пільги втрачає УБД разом зі статусом

Після позбавлення статусу учасника бойових дій неможливо буде скористатися:

  • безоплатним медичним обслуговуванням;
  • пільгами на житлово-комунальні послуги;
  • безоплатним проїздом у транспорті;
  • пріоритетним правом при працевлаштуванні;
  • безоплатними ліками;
  • знижками на різноманітні послуги;
  • правом на підвищену пенсію;
  • соціальною допомогою та підтримкою у навчанні для дітей до 23 років.

Право на пільги також призупиняється для військових, які вчинили СЗЧ чи дезертували під час воєнного стану. Проте у разі  повернення порушника на службу усі соціальні гарантії відновлюються.

Раніше ми розповідали, без якого документа УБД не зможе отримати пільгу на комунальні послуги.

Також дізнавайтеся, які пільги матимуть дружини УБД у 2026 році.

військові пільги УБД посвідчення соціальний захист
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
