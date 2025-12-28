Пільги для УБД — хто може втратити право на соцгарантії у 2026 році

Соцгарантії для УБД — кого можуть позбавити пільг у 2026 році
В Україні військових зі статусом учасника бойових дій за певних обставин можуть його позбавити. При цьому втрачається право на пільги, підвищену пенсію та інші преференції.
Про це розповіло видання "На пенсії".
У яких випадках скасовують статус УБД
Підстави для цього визначає постанова Кабміну №203 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями".
На 2026 рік зміни у цей документ не вносилися, тож позбавляти статусу УБД, як і раніше, зможуть осіб, які:
- під час служби або виконання бойового завдання скоїли умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин;
- подали неправдиву інформацію про участь у бойових діях або власні персональні дані;
- добровільно відмовилися від статусу УБД.
Рішення про скасування статусу ухвалюють відомчі комісії при Міністерстві у справах ветеранів.
Які пільги втрачає УБД разом зі статусом
Після позбавлення статусу учасника бойових дій неможливо буде скористатися:
- безоплатним медичним обслуговуванням;
- пільгами на житлово-комунальні послуги;
- безоплатним проїздом у транспорті;
- пріоритетним правом при працевлаштуванні;
- безоплатними ліками;
- знижками на різноманітні послуги;
- правом на підвищену пенсію;
- соціальною допомогою та підтримкою у навчанні для дітей до 23 років.
Право на пільги також призупиняється для військових, які вчинили СЗЧ чи дезертували під час воєнного стану. Проте у разі повернення порушника на службу усі соціальні гарантії відновлюються.
